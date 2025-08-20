Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social: Activan plan de contingencia por ruptura de tubería

Entre las acciones más destacadas está el traslado de entre 150 y 200 pacientes hacia la Ciudad de la Salud, quienes requieren cirugías electivas en especialidades como cirugía general, urología, ortopedia y neurocirugía.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) ha activado un plan de contingencia en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, tras la ruptura de una tubería de ocho pulgadas que ha afectado el suministro de agua potable y el sistema de climatización del centro médico.

La tubería, con más de 50 años de uso, colapsó recientemente, lo que obligó a la institución a implementar medidas urgentes para garantizar la continuidad de la atención médica. Entre las acciones más destacadas está el traslado de entre 150 y 200 pacientes hacia la Ciudad de la Salud, quienes requieren cirugías electivas en especialidades como cirugía general, urología, ortopedia y neurocirugía.

Medidas del plan de contingencia:

Traslado ordenado de pacientes con cirugías programadas hacia la Ciudad de la Salud durante las próximas dos semanas.

Mantenimiento de cirugías de urgencia en el Complejo Hospitalario.

Atención continua en consultas externas de oftalmología, hemodiálisis, nefrología y geriatría.

Reubicación progresiva de otros servicios, con previa notificación a los pacientes.

La CSS aseguró que los trabajos de reparación ya están en marcha y que se mantendrá informada a la población sobre los avances. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y los equipos técnicos de la Dirección Ejecutiva Nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo (Denisa) y de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones de Salud (DENSyS) realizan las reparaciones.