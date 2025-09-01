¡Ojo al comprar celulares! Más de 60 quejas llegaron a Acodeco en 7 meses

La ACODECO reportó que, entre enero y julio, los reclamos sumaron más de B/. 26 mil, siendo el incumplimiento de garantías la principal causa.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que entre enero y julio de este año atendió 68 quejas formales relacionadas con la compra de teléfonos celulares, las cuales sumaron un monto total de B/. 26,387.02.

Según el departamento de decisión de quejas, la mayoría de los casos correspondió a incumplimiento de garantías, con 48 denuncias que representaron B/. 20,006.53. También se registraron reclamos por custodia de bien, incumplimiento de servicio, devolución de dinero, falta de información, resolución de contrato y vicio oculto.

Del total de quejas recibidas, 55 fueron resueltas favorablemente, lo que significó un beneficio económico para los consumidores de B/.19,384.26. Estas resoluciones, destacó la institución, confirman la importancia de que los afectados acudan a las instancias correspondientes para defender sus derechos.

Como parte de su labor preventiva, la Acodeco recomendó a los compradores de celulares exigir y conservar siempre la factura de compra, solicitar el certificado de garantía, leer con atención las instrucciones de uso y asegurarse de que estén en español. También se aconseja dar a los equipos los cuidados recomendados por el fabricante, comparar precios y calidad antes de adquirir un dispositivo y confirmar la existencia de talleres técnicos autorizados en Panamá.

La entidad exhortó a los consumidores que enfrenten irregularidades a presentar sus reclamos de manera formal. En caso de no obtener respuesta por parte del proveedor, los afectados pueden acudir a la Acodeco con la documentación correspondiente para iniciar el proceso de queja y así garantizar el respeto a sus derechos como usuarios.

