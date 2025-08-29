Acodeco advierte: tanque de gas de 25 libras es solo para hogares, no para negocios

Acodeco aplicó multas de $625 por cada tanque detectado en comercios; desde 2009 se acumulan más de $1.5 millones en sanciones.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) intensificó sus operativos recientemente, sancionando a varios comercios por el uso indebido del cilindro de gas de 25 libras, un producto subsidiado destinado exclusivamente al consumo doméstico, así lo recalcó Saúl Jaramillo, director de Protección del Consumidor.

De acuerdo con datos oficiales, se encontraron 185 cilindros de gas subsidiado en locales comerciales, de los cuales 76 estaban ubicados en el área metropolitana de Ciudad de Panamá, especialmente en restaurantes, panaderías y lavanderías de autoservicio.

La sanción vigente es de $625 por cada tanque de gas detectado en uso comercial. Entre enero y julio de este año, ACODECO impuso seis multas que suman un total de $8,250. Desde el año 2009 hasta julio de 2025, la entidad ha aplicado más de $1,5 millones en multas por este tipo de infracción, abarcando 2,684 casos registrados hasta la fecha.

El uso indebido del cilindro de gas de 25 libras viola las disposiciones del Decreto de Gabinete N.º 16 de 11 de marzo de 2014, que reserva este tipo de contenedor exclusivamente para uso doméstico residencial. Aunque se permite en ciertos comercios informales como fondas o comedores populares, otros establecimientos están excluidos del uso comercial de este producto.

Acodeco recordó que los consumidores pueden reportar este tipo de infracciones a través de su Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), disponible vía WhatsApp, lo que permite que la entidad proceda con inspecciones motivadas.

Con estas acciones, Acodeco refuerza su compromiso en proteger al consumidor y garantizar el cumplimiento de normativas que previenen el uso indebido de productos subsidiados, evitando así impactos negativos en el mercado y riesgos para la seguridad pública.