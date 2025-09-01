Uso de TikTok, relaciones consensuadas y falta de idoneidad: Antai impone sanciones a funcionarios

La publicación de estas sanciones se realiza en cumplimiento del artículo 29 de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013, que regula la transparencia y el acceso a la información en Panamá.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a cuatro servidores públicos de distintas instituciones del Estado por graves violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

En esta ocasión, una funcionaria del Municipio de Chame fue penalizada por realizar videos en la red social TikTok durante su horario laboral utilizando el uniforme institucional, conducta que constituye un uso inapropiado del tiempo de trabajo y vulnera los principios de cumplimiento obligatorio, templanza, respeto, liderazgo, igualdad de trato y uso correcto del tiempo laboral.

Asimismo, dos funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) fueron sancionados por mantener una relación de unión consensual mientras laboraban en la misma unidad administrativa, situación que representa un conflicto de intereses y va en contra de los principios de imparcialidad, transparencia y ética en el servicio público.

El tercer caso correspondió al de una servidora del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) a la que se le comprobó que ocupaba un cargo sin contar con la idoneidad ni los requisitos académicos exigidos, lo que afecta la eficiencia del Estado y el derecho de la ciudadanía a recibir servicios públicos de calidad.

Ante estas nuevas sanciones, la Antai reiteró su compromiso con la ética, la transparencia y la defensa del interés público, recordando a todos los servidores del Estado que el ejercicio de la función pública requiere integridad, responsabilidad y respeto estricto a los principios institucionales. La entidad subrayó que solo con conductas ejemplares y cumplimiento riguroso de la ley se fortalece la confianza ciudadana y se garantiza una gestión pública efectiva.

La publicación de estas sanciones se realiza en cumplimiento del artículo 29 de la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013, que regula la transparencia y el acceso a la información en Panamá. La misma norma indica que la Antai podrá aplicar multas a los servidores públicos hasta por un monto que no supere el 50% de su salario mensual, siempre que se compruebe incumplimiento de dicha ley; sin embargo, en el comunicado, la institución no especifica qué tipo de sanciones se impuso a estos cuatro funcionarios.

