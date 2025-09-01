Lomas de Mastranto: 12 años después, el proyecto gubernamental sigue en abandono

El proyecto inició en 2013 y buscaba beneficiar a los damnificados de las fatídicas inundaciones de 2007 en Panamá Oeste.

Panamá Oeste, La Chorrera/Los residentes de La Chorrera exigen a las autoridades una solución al abandono del proyecto habitacional Lomas de Mastranto, impulsado por el gobierno hace más de 12 años y que contemplaba la construcción de 250 viviendas.

La obra, que nunca fue entregada, permanece cubierta por la maleza y genera múltiples afectaciones a la comunidad. Los vecinos denuncian que cada vez que llueve se registran inundaciones porque los canales de desagüe están obstruidos, lo que impacta las calles y viviendas cercanas.

“Esa barrida de eso está todo el tiempo, estado así sucio y abandonado ahí, así que no sé qué puede pasar con eso ahí, porque nadie lo limpia y si es el gobierno, nadie se puede meter ahí, así que cuando la gente se mete, viene y lo sacan y de una vez los tiran afuera", relató uno de los moradores.

En el pasado, al menos 50 familias intentaron ocupar las casas, pero fueron desalojadas. Aunque en varias ocasiones distintas administraciones han realizado inspecciones y hecho promesas de concluir la obra, los vecinos aseguran que el proyecto sigue paralizado.

Algunas jornadas de limpieza se realizaron en marzo, pero solo alcanzaron a unas pocas viviendas, mientras la mayor parte del complejo continúa cubierta por la vegetación.

La comunidad teme que el deterioro del lugar se convierta en un foco de enfermedades y plagas, y pide que se reactive, se entregue a los beneficiarios o al menos se mantenga limpio, ya que la maleza y las inundaciones los están afectando.

Intentos de reactivar el proyecto

En marzo de este año, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) anunciaba la puesta en marcha de un plan para rescatar y culminar la obra.

En aquel mes, el viceministro de Vivienda, Fernando Ménedez, y el director regional del Miviot, Ariel Guevara, realizaron una inspección en la urbanización para constatar la situación del proyecto.

La visita se complementó con una limpieza que realizaron algunos eclusos con penas menores y próximas a cumplir su condena, como parte de un acuerdo con el Sistema Penitenciario.

De acuerdo con la actual administración del Miviot, el contrato del proyecto, ejecutado por la empresa Calypso Investment Corp bajo un costo inicial de 13.6 millones de dólares, fue liquidado en la administración anterior, por lo que actualmente se estaban realizando los estudios para una nueva licitación pública, a pesar de que en febrero de 2023 el gobierno aseguraba que el proyecto podría ser entregado para finales de ese año.

Entre las mejoras previstas, se evalúa la inclusión de un tanque de reserva de agua potable, ya que el diseño original del proyecto, que data de 2013, no contemplaba esta infraestructura.

Características de las viviendas

Las casas de interés social que conforman el proyecto Lomas de Mastranto están diseñadas para brindar comodidad y seguridad a las familias. Cada unidad contará con:

Dos recámaras

Sala-comedor

Cocina

Baño higiénico

Lavandería

Pequeño portal

Lote de 200 metros cuadrados

