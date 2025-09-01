Muñoz sobre retorno de Chiquita Panama: “Las conversaciones laborales serán con los trabajadores, no con la dirigencia”

Para la titular de Mitradel, la gran lección es que hay que diversificar la actividad económica en la provincia, y allí el cacao entra a jugar un gran papel.

Panamá/El regreso de Chiquita Panamá a Bocas del Toro es visto con optimismo y como una oportunidad para reflexionar sobre las acciones necesarias para evitar repetir los errores del pasado, los cuales dejaron muchos aprendizajes.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, recordó que la salida de la empresa evidenció la necesidad de impulsar otras actividades económicas en la provincia, como el comercio del cacao.

En ese contexto, señaló que la dirigencia sindical nunca informó claramente a los trabajadores sobre lo que estaba ocurriendo. Por ello, muchos no entienden qué pasó, por qué perdieron sus empleos ni por qué recibieron los montos de dinero que se les entregaron.

Explicó que el Mitradel solicitó los listados de cheques emitidos para verificar que los montos fueran correctos. Aclaró, además, que el grupo despedido por abandono de puesto no tiene derecho a indemnización; mientras que quienes fueron cesados por causales económicas sí conservan ese derecho y otras prestaciones adquiridas.

Las conversaciones en materia laboral se harán directamente con los trabajadores, no con la dirigencia”, enfatizó la ministra.

La funcionaria confirmó que la empresa no está obligada a recontratar a las personas despedidas. Sin embargo, anunció la creación de 3,000 plazas de empleo, una cifra menor a las 5,000 que existieron en el pasado, aunque advirtió que el número irá aumentando paulatinamente.

“Recuerden que la relación laboral culminó desde el momento en que los trabajadores abandonaron sus puestos y la empresa decidió salir del país”, afirmó Muñoz.

El futuro del sindicalismo en la empresa

La ministra recalcó que la huelga realizada en su momento fue declarada ilegal, ya que no perseguía ninguna conquista para los trabajadores. Agregó que el sindicato Sitraibana dejó de existir con la salida de la empresa del país.

Añadió que con el reinicio de operaciones se dará acompañamiento a los trabajadores. Sobre la existencia de un sindicato en la empresa, dijo que se están revisando las condiciones legales.

Creemos en las organizaciones sociales que velan por el trabajador, no en aquellas que le quitan el trabajo”, puntualizó.

El impacto económico en Almirante

El abogado y periodista Senen Briceño, por su parte, opinó que es fundamental erradicar los conflictos que afectan la estabilidad laboral y reflexionar sobre lo sucedido.

Las palabras huelga y cierre deben quedar fuera del panorama laboral. Tenemos que cuidar el empleo; esto no puede volver a ocurrir”, afirmó.

Briceño advirtió que en los últimos meses la economía en Almirante se ha visto duramente golpeada por la escasa circulación de personas. En cuanto a los reclamos de extrabajadores que aseguran no haber recibido la liquidación correspondiente, señaló que la situación podría resolverse con la intervención del Ministerio de Trabajo.

Diversificación económica en Bocas del Toro

Durante las giras realizadas en la región, se ha identificado al cacao como una gran oportunidad de reactivación, ya que por cada hectárea genera cinco plazas de empleo, una más que las creadas por el banano. Además, destacó el potencial del desarrollo turístico, motor clave en la zona insular.