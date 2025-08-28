Ministras de Gobierno y Trabajo se reúnen con extrabajadores de Chiquita Panamá en Bocas del Toro

Durante esta gira de trabajo, se llevó a cabo la firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional para crear el denominado Espacio del Emprendedor en esa provincia.

Una comisión de gobierno, liderada por las ministras Jackeline Muñoz [de Trabajo y Desarrollo Laboral] y Dinoska Montalvo [Gobierno], realizó una gira de trabajo por la provincia de Bocas del Toro, donde se reunieron con cientos de personas que quedaron desempleadas tras la suspensión de operaciones de la empresa Chiquita Panamá, que empleaba a más de 5,000 personas.

Tras finalizar ese encuentro, Muñoz hizo un llamado para evitar que se repita la historia de Puerto Armuelles, luego de la salida de la empresa bananera Chiriqui Land Company.

La gira por Bocas del Toro, que tiene como objetivo establecer planes de reactivación económica, surge en el marco de una reunión que se llevará a cabo en Brasil, entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y el dueño de la empresa Chiquita Panamá.

"En este momento las cartas están sobre la mesa; esperemos lograr que la empresa regrese. Tenemos toda la confianza de que el ministro Moltó, en conjunto con el presidente, pues llevará este acuerdo y poder traer empleo nuevamente para la provincia”, expresó la ministra.

Según detalló Muñoz, durante el encuentro con los excolaboradores, se les hizo un llamado para que cualquier tipo de manifestación se realice de manera pacífica, manteniendo siempre las vías abiertas. "No podemos cerrarnos al progreso", precisó.

“No podemos perjudicar a terceros; hoy hay más de 5,000 familias que, por la tozudez de una dirigencia, no cuentan con un empleo y creo que la provincia en general es la afectada”, agregó.

Además, señaló que durante su llegada a la provincia pudo evidenciar la gran mancha negra, que da cuenta del deterioro de las plantaciones que fueron abandonadas durante la huelga ilegal de bananeros.

Según la ministra, se debe esperar a conocer cuáles son las condiciones que la empresa va a poner para el retorno y la recontratación de los miles de bocatoreños.

Durante esta gira de trabajo, se llevó a cabo la firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional para crear el denominado Espacio del Emprendedor en esa provincia.

Como parte de esta iniciativa, el director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Raúl Fernández, estuvo presente en el evento, que tuvo como objetivo fortalecer la economía local y brindar nuevas oportunidades a esta población.

La gira también contó con la presencia de Marcela Madrid, gobernadora de Bocas del Toro.

El pasado 26 de agosto el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 99-25, que autorizó al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó a coordinar y suscribir los acuerdos necesarios con la empresa Chiquita Panamá LLC, con el fin de restablecer la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

La medida contempla que el titular de Comercio, realice las gestiones con la compañía y con las entidades públicas competentes para facilitar y asegurar la reanudación de las operaciones, así como establecer mecanismos de seguimiento que permitan monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos.