Chiquita Brands regresa a Panamá y retomará sus operaciones en Bocas del Toro

Gobierno panameño y Chiquita firmaron el acuerdo este viernes en la ciudad de Brasilia (Brasil), el cual establece un marco de cooperación para la reorganización del sector bananero.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, firmó un acuerdo que reinicia las operaciones de la empresa Chiquita Panamá y con esto se reactiva la actividad bananera en Bocas del Toro.

Se trata de un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno Nacional y Chiquita Brands, firmado este viernes en la ciudad de Brasilia, el cual establece un marco de cooperación para la reorganización del sector bananero.

La negociación que dio como resultado la firma de este memorando fue personalmente liderada por el presidente Mulino y le pone fin a meses de incertidumbre para los bocatoreños, informó en comunicado la Presidencia de la República.

El memorando abre la puerta para que se contrate cerca de 3 mil puestos de trabajo en la primera etapa de recuperación y 2 mil puestos más en una segunda etapa. Se estima que Chiquita invertirá 30 millones de dólares para reactivar la producción en 5 mil hectáreas de tierras bananeras y la posterior exportación.

La meta es estar operando, a más tardar, en febrero del año 2026.

El memorando también establece la creación de una mesa técnica integrada por el Estado y la empresa, para dar seguimiento a los compromisos y velar por su cumplimiento.

Mulino se refiere al acuerdo

Desde Brasil, el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que el Gobierno alcanzó un acuerdo con directivos de la empresa Chiquita para que retome sus operaciones en la provincia de Bocas del Toro, lo que permitirá reactivar la economía local y devolver empleos a miles de familias.

“Hoy me complace anunciar el fin de las conversaciones con Chiquita. Hemos alcanzado un positivo acuerdo para Panamá, para Bocas del Toro y para los miles de trabajadores que quedaron cesantes. Siempre trabajaré en favor de la inversión, la producción y la generación de empleo”, señaló el mandatario.

Mulino subrayó que este logro es un paso clave para fortalecer la confianza en la inversión extranjera y dejar atrás conflictos que, según dijo, frenaron el desarrollo de la región. “Para que el país avance debemos dejar atrás las controversias, las peleas. Es un momento en donde hay que poner alto y lo que pasó, pasó. Es ahora el momento de reordenar el país en beneficio de las familias panameñas, en este caso reitero las familias de Bocas del Toro”, sostuvo.

Mulino aseguró que lideró personalmente las negociaciones con la empresa, al considerar que el regreso de Chiquita contribuirá a impulsar el empleo, la producción y el comercio. “El hecho de que nuestros productos lleguen al mercado internacional es símbolo altísimo del orgullo panameño”, afirmó.

Por su parte, Chiquita sustentó que su decisión de reiniciar operaciones se da por la confianza que genera el presidente Mulino, sumado a la seguridad jurídica del país y el valioso recurso humano panameño.

Con el mandatario como testigo, los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) estamparon sus firmas a nombre del Gobierno Nacional, mientras que por la empresa lo hizo su presidente, Carlos López Flores.

“Este acuerdo marca una nueva etapa en la que vamos a reiniciar labores en el país bajo un modelo nuevo de operación, que es más sostenible, moderno y eficiente, generando empleos dignos y contribuyendo al desarrollo económico y social del país y de la provincia”, expresó López Flores.

La empresa bananera que empleaba a más de 7 mil trabajadores inició el pasado 23 de mayo el proceso de liquidación de todos los trabajadores diarios.

En el comunicado, informaron que en reiteradas ocasiones se solicitó de manera respetuosa el llamado a los colaboradores para que regresaran a sus puestos de trabajo para minimizar el impacto en las plantaciones; sin embargo, pasaron 24 días de abandono total en las fincas, lo que provocó pérdidas que superarán, al menos, los 75 millones de dólares y daños irreversibles en la producción.

Ese mismo día se conoció que la empresa trasladó sus operaciones portuarias a Costa Rica.