Mulino propone desde Brasilia mayor integración latinoamericana con Panamá como eje logístico

Brasil/El presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un llamado este viernes a los países del Mercosur a impulsar una integración más profunda de América Latina mediante la cooperación y el comercio, con miras a consolidar una región “más fuerte, próspera y equitativa”.

Durante su intervención en el Foro Empresarial “Diálogo Brasil–Panamá. Construyendo puentes para el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe”, organizado por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil, el mandatario afirmó que Panamá está listo para asumir un rol de liderazgo regional en estos objetivos.

“Superar las barreras burocráticas, armonizar regulaciones y, sobre todo, tener voluntad política para trabajar como bloque es clave para avanzar hacia una integración real”, destacó.

Mulino subrayó que Panamá y Brasil comparten valores democráticos, estabilidad regional y un destino común. Resaltó, además, que los productos con valor agregado brasileños encuentran en Panamá una puerta de entrada a la región, mientras que el sector panameño de logística, transporte y finanzas ofrece a las empresas brasileñas una plataforma única para expandir sus operaciones globalmente.

El presidente adelantó que, en su calidad de titular pro tempore de la Asociación de Países del Caribe, impulsará la realización de una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Colón. También enfatizó las ventajas estructurales de Panamá —biodiversidad, recursos naturales, matriz energética diversificada y población joven— como motores de la integración regional.

En su discurso, reiteró la importancia del país como “hub” logístico, no solo por el Canal, sino por el ecosistema que lo rodea: puertos en ambos océanos, la Zona Libre de Colón, el aeropuerto internacional que conecta a más de 90 ciudades en 40 países y un sistema financiero que facilita el comercio global.

Mulino reconoció, sin embargo, que la integración logística “no puede limitarse a proyectos nacionales aislados”, sino que requiere una red interconectada que abarate costos y fortalezca cadenas de suministro. En ese sentido, aseguró que Panamá está en condiciones de liderar la promoción de esa conectividad hemisférica.

Sobre el Mercosur, recalcó que la adhesión de Panamá al bloque amplía el marco de cooperación con Brasil y consolida al país como un punto clave de exportación hacia Centroamérica, el Caribe, Norteamérica y el resto del mundo. “Entre hermanos no hay listas grises. Hay un futuro conjunto que se construye dialogando y trabajando juntos”, señaló, al expresar su confianza en que Brasil retire a Panamá de sus listados restrictivos.

El evento contó además con un panel sobre comercio, logística y conectividad en América Latina y el Caribe, con la participación de los ministros panameños Julio Moltó (Comercio e Industrias) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal), así como el empresario Stanley Motta. En la misma mesa intervinieron autoridades brasileñas como Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, Marcio Elías Rosa y João Victor Villaverde.

Icaza expuso los proyectos que refuerzan la plataforma logística panameña, entre ellos el reservorio de agua del río Indio para garantizar el abastecimiento humano y la operación del Canal, la construcción de un gasoducto y nuevos puertos en ambas costas. Moltó, por su parte, aseguró que es el momento oportuno para que Brasil y Mercosur aprovechen esa infraestructura.

La jornada cerró con la firma de un memorando de entendimiento entre la CNI y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con Mulino como testigo de honor.

El foro en Brasilia sirve como antesala al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se celebrará en Panamá en enero de 2026.