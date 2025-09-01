Inician obras de alcantarillado sanitario en la cuenca del río Rodeo

La Chorrera/El Programa Saneamiento de Panamá (PSP), a través del Consorcio Saneamiento Rodeo, anunció el inicio de los trabajos de diseño y construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la cuenca del río Rodeo, en el distrito de La Chorrera.

El proyecto beneficiará a comunidades como Sausalito Gardens, Residencial Talavera, barriada Don Juan, Paseo Miramar, Villas de Costa Oeste, Praderas de El Campo y Altos de Araguaney, así como al corregimiento de Puerto Caimito.

Los trabajos incluyen rotura de pavimento, excavaciones, instalación de tuberías sanitarias y cámaras de inspección, con el objetivo de mejorar las condiciones de salubridad y sostenibilidad del sistema.

Detalles del cierre

Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 Duración estimada: 250 días

250 días Horario de labores: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., y sábados de 7:00 a.m. a 3:30 p.m.

Las autoridades informaron que cualquier inconveniente puede ser reportado al Consorcio Saneamiento Rodeo, con el licenciado Abel Yanguez (tel. 6747-3709, abelyanguez@constructorameco.com), en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. También se puede contactar al Programa Saneamiento de Panamá, con el licenciado Julio Moreno, al 235-8601 ext. 1443 o al correo jemoreno@minsa.gob.pa, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Programa Saneamiento de Panamá pidió disculpas por las molestias ocasionadas y solicitó la comprensión de los residentes, al tiempo que reiteró que estas obras son necesarias para garantizar la salud pública y la sostenibilidad ambiental en la zona.