Gobierno abre licitación por $250 millones para ampliar el Corredor de las Playas hasta Campana

Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) lanzó oficialmente el acto de licitación por mejor valor para el proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, tramo CPA El Espino – Sajalices, y la variante Campana, con un precio de referencia de $250 millones.

La obra contempla el ensanche de 20 kilómetros de la Carretera Panamericana, ampliándola de cuatro a seis carriles en los puntos donde sea aplicable.

Además, incluye la colocación de asfalto modificado, ampliación de puentes existentes, reubicación de servicios públicos y adquisición de servidumbres viales, con el fin de modernizar la movilidad y mejorar la seguridad vial en Panamá Oeste.

Según el pliego publicado en PanamaCompra, la reunión de homologación está prevista para el 17 de septiembre de 2025, mientras que la presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el 13 de octubre de 2025, de manera virtual.

El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de pagos diferidos, con desembolsos distribuidos en ocho partidas presupuestarias entre 2025 y 2033. El esquema inicia con $10 millones en 2025 y se completa con dos desembolsos de $60 millones en 2032 y 2033, respectivamente.

Cronograma de pagos del MOP

Presupuesto 2025: $10 millones

Presupuesto 2027: $5 millones

Presupuesto 2028: $25 millones

Presupuesto 2029: $30 millones

Presupuesto 2030: $20 millones

Presupuesto 2031: $40 millones

Presupuesto 2032: $60 millones

Total: $250 millones

El MOP destacó que la ampliación busca optimizar la red vial, facilitar el acceso a comunidades, apoyar el turismo y fortalecer el desarrollo social y económico de la región.

El acto de selección de contratista será adjudicado de forma global, evaluando experiencia, capacidad técnica, respaldo financiero y la propuesta de diseño y construcción.