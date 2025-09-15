Caso Vigas H: Fiscalía Anticorrupción aprehende a dos funcionarios y cuatro exfuncionarios del MOP

Panamá/Seis personas, entre ellas dos funcionarios y cuatro exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP), fueron aprehendidas este lunes mediante la Operación Vigas H 3.0.

Este operativo fue realizaro por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, como parte de las investigaciones por el delito de peculado relacionado con la desaparición de las "Vigas H" de la entidad.

Las aprehensiones se llevaron a cabo a través de operativos simultáneos en las provincias de Panamá Oeste, Veraguas y Panamá.

La investigación inició con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, recibido por la Fiscalía Anticorrupción el 25 de agosto de 2025, que revela la presunta vinculación de estos funcionarios y exfuncionarios.

La Fiscalía había comenzado la investigación del caso “Vigas H” en 2024, a raíz de la denuncia por la desaparición de 600 vigas H que se encontraban en un depósito en el sector de Farfán, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján.

Hasta el momento, el Ministerio Público ha logrado recuperar 374 vigas H en zonas de difícil acceso ubicadas en diferentes puntos del país.