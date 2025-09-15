Universidad de Panamá se alza con el primer lugar en concurso de Problemas Integrales

La Universidad de Panamá reafirma su liderazgo en matemática al vencer a la UTP y Unachi.

La Universidad de Panamá celebró un nuevo logro académico al obtener el primer lugar en el concurso de Problemas Integrales, realizado en el marco del Congreso Internacional de Matemática.

El estudiante Manuel Liu, de la licenciatura en Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología de la UP, se destacó frente a competidores de la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí , alcanzando el máximo reconocimiento en este importante certamen, que evalúa las habilidades, estrategias y capacidad de razonamiento aplicadas a la resolución de problemas matemáticos complejos.

Este triunfo cobra mayor relevancia al considerar que la casa de Octavio Méndez Pereira es la única institución del país que forma matemáticos profesionales, un perfil académico fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y educativo de la nación.

Con este resultado, la Universidad de Panamá reafirma su compromiso en la formación de especialistas capaces de aportar al avance de la investigación y al fortalecimiento del pensamiento crítico en Panamá.