Constantes roturas de tubería madre causan inconformidad en residentes de Clayton

Residentes protestan contra proyecto de construcción y exigen reubicación de tubería de asbesto por constantes roturas que producen falta de suministro de agua potable.

Clayton, Panamá/Durante años, miles de residentes en Clayton están padeciendo la falta de agua debido a los efectos secundarios que iniciaron en octubre del año 2023, con el desarrollo de un proyecto de construcción.

En el lugar se ha establecido el desarrollo de un proyecto privado y según los residentes la institución encargada de brindar respuestas sólo brinda el apoyo de reparación de una tubería cuando se rompe y causa la falta del suministro de agua potable lo que afecta a los miles de residentes que viven en el sector.

Anteriormente los residentes tuvieron una reunión con el encargado de la obra donde se comprometió públicamente ante todos a buscar una solución lo más pronto posible con las autoridades y reubicar esta tubería que causa inconvenientes.

Las constantes roturas y consecuente falta de agua provocaron que los vecinos se unieran a una protesta pacífica frente al proyecto con pancartas que contenían mensajes con advertencias “eviten demandas y también dolores de cabeza”.

“Voy a hacer un llamado a las autoridades pertinentes, en este caso porque desde octubre del 2,023 se viene dando esta inconsistencia en el proyecto, donde parte de la comunidad se queda sin agua en múltiples ocasiones” expresó Tyrone Jordan, uno de los residentes manifestantes.

Indicó que la tubería madre causante del problema es muy antigua con material de asbesto y no resiste los efectos del proyecto. “ Hacemos un llamado a las autoridades y a la empresa para que se comprometan a reubicar la tubería que está dentro del proyecto y sea puesta en otro lugar que no afecte en un futuro a los vecinos, porque parte de la comunidad se está quedando sin agua cada vez que pasa esta inconsistencia” exigió el Jordan.

La solicitud de los residentes está enfocada en lograr la reubicación de la tubería madre, ya que la empresa constructora se había comprometido, pero aún no lo ha cumplido. El líder comunitario de los residentes pidió la intervención de las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y también del Ministerio de Obras Públicas, para que se rectifique también parte de la línea de construcción y compruebe “si la empresa constructora está o no está dentro de la línea de construcción”.

Mientras tanto, se mantienen esperando la respuesta frente al proyecto hasta que las autoridades acudan al llamado, porque consideran que necesitan encontrar una solución en conjunto para que la comunidad no sea afectada en un futuro.

“Si se deja la tubería, quedará enterrada, va a quedar soterrada bajo concreto y no tendremos la respuesta de los responsables por los daños que pueda ocasionar”, explicó a TVN Noticias el residente y reafirmó la importancia de un acercamiento entre la comunidad, las autoridades encargadas y los responsables del proyecto de construcción a fin de encontrar una solución en conjunto que beneficie a los residentes, que son los más afectados cada vez que la tubería cede y se quedan sin agua.