Clima en Panamá: Se prevén chubascos aislados en el Caribe y aguaceros de moderados a fuertes en el Pacífico

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) ha emitido su pronóstico para este lunes 15 de septiembre, señalando la continuación de la temporada lluviosa con aguaceros ocasionalmente fuertes dispersos sobre el Pacífico y condiciones variables en todo el país.

En el Caribe, durante la tarde, se esperan chubascos y aguaceros aislados, de ligeros a fuertes, especialmente en Colón y Guna Yala. Por la noche, se prevén aguaceros con actividad eléctrica en los litorales de Guna Yala y Bocas del Toro.

En tanto que el Pacífico, en las primeras horas de la mañana, se prevén posibles lluvias ligeras y chubascos moderados al sur de la Península de Azuero y en el norte, centro y oeste de Panamá. La tarde será más intensa, con chubascos y aguaceros de moderados a fuertes a lo largo de la vertiente, con mayor probabilidad sobre Panamá, Panamá Oeste, provincias centrales, Darién y comarca Emberá.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas mínimas se mantendrán entre 22.5°C y 25°C en gran parte del país, descendiendo a valores de 12°C a 21°C en las zonas de montaña y la Cordillera Central.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 30°C a 31°C en la vertiente del Caribe y de 31°C a 34°C en el Pacífico, mientras que en las áreas montañosas serán inferiores a 25°C.

El viento soplará con flujos de oeste-suroeste a sur en las costas del Pacífico y será variable y ligero en el resto del país, con posibles ráfagas de hasta 25 km/h durante las tormentas.

Condiciones marítimas e índices UV

En el litoral Caribe, las condiciones marítimas se consideran favorables, con oleajes de 0.5 a 1.0 metros de altura. Por el contrario, en el Pacífico se debe mantener precaución, ya que se esperan olas de 0.7 a 1.9 metros de altura.

Finalmente, se pronostican índices máximos de radiación ultravioleta de moderados a altos en todo el país. Se pide a la población seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.