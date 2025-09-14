Idaan: este lunes abren sobres para licitación de ampliación de la potabilizadora de Chitré

El proyecto cuenta con un precio de referencia cercano a los 23 millones de dólares y responde a una de las quejas constantes de los chitreanos, que desde hace años reclaman una solución definitiva al problema del suministro.

Chitré, Herrera/La espera de la población de Chitré por la ampliación de la planta potabilizadora Roberto Reyna podría comenzar a resolverse este lunes, cuando el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) tiene programada la apertura de sobres de la licitación para la obra, que incluye también mejoras en la toma de agua.

El proyecto cuenta con un precio de referencia cercano a los 23 millones de dólares y responde a una de las quejas constantes de los chitreanos, que desde hace años reclaman una solución definitiva al problema del suministro.

La obra forma parte del plan de modernización de las potabilizadoras de Chitré y Los Santos, diseñado tras la emergencia por la contaminación del río La Villa, que mantiene a la ciudadanía con limitaciones para consumir agua del grifo.

Expectativa empresarial

El director del Idaan, Rutilio Villarreal, explicó: “Esperamos abrir los sobres y determinar quién va a ser el elegido de la oferta, que tenemos como precio de referencia de cerca de 23 millones”.

El funcionario destacó además el interés que ha generado la licitación: “Hubo gran cantidad de empresas que fueron a Chitré a preguntar sobre la obra. Esperamos que unas 10 empresas se presenten mañana”.

Villarreal también recalcó que, además de la ampliación de la planta, se contempla el arreglo de la toma de agua. Añadió que es clave adquirir e instalar plantas modulares para no perjudicar a la ciudadanía mientras se desarrollan los trabajos. Según explicó, la compra de las plantas de Chitré se respaldó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Avances en otras plantas

En cuanto a otros proyectos, Villarreal recordó que ya se realizó la licitación de la planta Rufina Alfaro, donde participaron tres compañías y el contrato por 9.9 millones de dólares fue adjudicado a la empresa Urbana, que pronto iniciará los trabajos.

También mencionó que se han hecho adecuaciones en las plantas de Macaracas y La Villa, como parte del mismo plan de modernización del sistema de agua potable en la región.

Con información de Eduardo Javier Vega.