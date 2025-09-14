Aumentan a cinco los detenidos por el homicidio de Nivia Bosquez en Los Higos de Parita

Parita, Herrera/La investigación por el crimen que estremeció a la comunidad de Los Higos de Parita continúa arrojando resultados. En los últimos días, la Policía Nacional reportó la detención de cuatro personas más, tres en el sector de Panamá Oeste y una en el propio corregimiento de Parita, quienes fueron trasladadas a una audiencia de garantías en el Sistema Penal Acusatorio de Chitré, provincia de Herrera.

En la diligencia judicial, a los sospechosos se les imputaron cargos por homicidio agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir. Como medida cautelar, se les dictó detención provisional. Con estas capturas, ya son cinco los detenidos por este caso.

El Ministerio Público tendrá un plazo de seis meses para culminar la investigación antes de llevar el proceso a juicio.

El pasado jueves 4 de septiembre, la Policía logró la captura del primer sospechoso en el distrito de La Chorrera. En audiencia de garantías, se ordenó su detención provisional por seis meses, mientras se le investiga por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y asociación ilícita en perjuicio de Nivia Judith Bosquez, de 62 años.

El crimen

La noche del 1 de septiembre, la señora Nivia Bosquez, propietaria de una pequeña tienda ubicada a un costado de su residencia en Los Higos de Parita, fue atacada y amordazada por delincuentes que ingresaron con el propósito de robar.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables se llevaron parte de las ganancias del día, además de su teléfono celular, y revisaron la vivienda en busca de otros artículos de valor. El asalto terminó en tragedia, causando la muerte de la comerciante y generando consternación en toda la comunidad.

Las autoridades han reiterado su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia y garantizar que hechos como este no queden impunes.

Con información de Eduarado Javier Vega