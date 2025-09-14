Lotería: Operativo en Chitré destapa venta clandestina en minisúper; además de billeteros con 'casados' y 'one two'

De acuerdo con la entidad, durante la inspección se detectó dinero en efectivo, máquinas impresoras y teléfonos celulares que evidencian la actividad ilícita.

Chitré, Herrera/Los agarraron in fraganti. En pleno minisúper de Chitré, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) y la Alcaldía de Chitré detectaron este domingo un negocio paralelo de chances y billetes, un operativo que terminó con el decomiso de dinero en efectivo, máquinas impresoras y teléfonos celulares que delataban la venta clandestina.

De acuerdo con la entidad, durante la inspección se detectó dinero en efectivo, máquinas impresoras y teléfonos celulares que evidencian la actividad ilícita. La acción forma parte de los esfuerzos por frenar un negocio ilegal que mueve miles de dólares en la región.

Además, la Lotería desplegó operativos tras recibir reportes de clientes que denunciaron prácticas abusivas como ventas casadas, con “one two” y con sobreprecio en la provincia de Herrera. Los billeteros implicados fueron citados para responder por estas irregularidades.

Modernización y resistencia

En paralelo a estos operativos, la directora de la institución, Saquina Jaramillo, destacó el proceso de transformación tecnológica que impulsa la entidad. “La modernización va a beneficiar tanto a los señores billeteros como al consumidor”, puntualizó.

Jaramillo admitió que hay resistencia de algunos vendedores, aunque aclaró que “no son todos” y recalcó que los cambios buscan fortalecer la institución y proteger a los consumidores.

También subrayó que parte de la baja en las ventas oficiales se debe a la competencia desleal de negocios ilegales: “La gente deja de comprar porque el chinito le está pagando más que la Lotería, porque tienen sistemas de punta y tecnología, algo que a la Lotería le hace falta”, reconoció.

Impacto económico

El efecto de estas mafias clandestinas no es menor. Según la directora, la LNB genera entre 6 y 7 millones de dólares al mes, pero enfrenta pérdidas de alrededor de 200 millones de dólares al año por la lotería ilegal, lo que compromete directamente los fondos destinados a programas de beneficencia.

La entidad advierte que los operativos en Herrera y otras provincias continuarán, en un intento por cerrar el cerco a un negocio que erosiona sus finanzas y golpea a los billeteros que trabajan en la legalidad.