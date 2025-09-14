Colón supera los 70 homicidios en 2025: pandillas reavivan guerra por microtráfico

Colón/Los homicidios en Colón siguen en aumento y la población vive bajo la zozobra de una violencia que, según las autoridades, responde a la guerra por territorio entre pandillas rivales.

A la fecha, se contabilizan más de 70 muertes en lo que va del año, una cifra que coloca a la provincia entre las más golpeadas por la criminalidad en el país.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego explicó que los últimos homicidios están directamente vinculados con la pugna de dos pandillas que pelean el espacio para el microtráfico.

Nuevamente estas pandillas tienen células a lo largo de toda la provincia de Colón, no solamente en las 16 calles, sino en el área de la feria y en lugares como Alto de los Lagos”, precisó.

La situación preocupa aún más porque, hace apenas semanas, Colón había registrado un período de casi 40 días sin homicidios gracias a una tregua alcanzada con el acompañamiento de pastores comunitarios.

Sin embargo, esa calma se quebró con al menos seis homicidios en los últimos días.

El 100% de las personas que han sido víctimas de homicidio en este tiempo tiene que ver con estos grupos pandilleriles”, advirtió el ministro Ábrego.

Respuesta de las autoridades

Para enfrentar el repunte de la criminalidad, el Ministerio de Seguridad puso en marcha el Operativo Lince 2.0, un plan que comenzó en el interior del país y que se ampliará a Colón, San Miguelito y Panamá. El programa contempla recorridos constantes, especialmente en horas nocturnas, y ha dejado ya capturas de personas vinculadas a delitos y la recuperación de vehículos hurtados.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que desde el jueves se reforzó un dispositivo de seguridad en Colón, que investiga de cerca los homicidios recientes.

La situación tiene preocupada a la población y estamos intensificando los operativos para dar con los responsables”, señaló.

De acuerdo con los reportes oficiales, la disputa por el control del microtráfico es el motor de esta guerra que se repite año tras año.

Las calles, barrios y proyectos habitacionales se convierten en escenarios de una violencia que afecta directamente a la ciudadanía y que pone en jaque la capacidad del Estado para frenar a las estructuras criminales.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.