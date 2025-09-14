Exrepresentante y extesorera de Capellanía son aprehendidos por presunto peculado

Natá, Coclé/La lucha contra la corrupción en el manejo de fondos públicos llegó este fin de semana hasta el distrito de Natá, en la provincia de Coclé.

La Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Anticorrupción, hizo efectiva la aprehensión de Ceferino González exrepresentante y la extesorera de la junta comunal de Capellanía.

Ambos son investigados por el delito de peculado, tras presuntas irregularidades en el manejo de los recursos provenientes de la Autoridad Nacional de Descentralización destinados a programas de interés social.

Lesión patrimonial al Estado

Según la investigación de la Fiscalía, las irregularidades detectadas habrían causado una lesión patrimonial al Estado por $155,000. Ahora, los exfuncionarios deberán enfrentar al Juez de Garantías, donde se celebrarán las audiencias correspondientes para determinar su situación legal.

En un comunicado oficial, la Procuraduría General de la Nación reiteró que mantiene su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La entidad subrayó que se busca garantizar la probidad administrativa y combatir los malos manejos de fondos que deben ser destinados a beneficiar a las comunidades.

El caso ha generado atención en Coclé, donde la ciudadanía reclama que se investiguen con firmeza los manejos de fondos en las juntas comunales, clave para el desarrollo de los corregimientos.

El pasado 10 de septiembre, la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez indicó que ha completado el 70% de la revisión de expedientes de fondos entregados durante la administración anterior.

La revisión ha resultado en más de 200 denuncias presentadas ante las autoridades, mientras que más de 80 informes han sido satisfactorios, demostrando que cada centavo otorgado fue justificado. La directora aseguró que la investigación continúa y que el Ministerio Público está actuando de acuerdo a los hallazgos de la Contraloría.

En julio pasado, la Contraloría General de la República entregó al MP varios informes de auditoría que revelaron irregularidades en juntas comunales en el interior del país.

La acción forma parte del plan nacional de fiscalización a las juntas comunales, el cual es elaborado por la Dirección Nacional de Auditoría General.

La cifra acumulada de afectaciones económicas detectadas rondaba los 14 millones de dólares; sin embargo, las proyecciones preliminares indican que el monto total podría llegar hasta los 43 millones de dólares a medida que avance el proceso.

En total, son 72 juntas comunales en todo el país a las que se realiza una auditoría integral en cumplimiento del mandato constitucional de vigilar y fiscalizar el uso de los recursos públicos.