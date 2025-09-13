Falta de agua causa molestía de residentes del Clayton; Idaan repara la rotura

Ciudad de Panamá/La falta de agua potable en Clayton volvió a encender el malestar de sus residentes. Tras más de 24 horas sin el suministro, vecinos protestaron.

Tras denuncias hechas por residentes de la comunidad de Clayton en el corregimiento de Ancón, quienes protestaron la mañana de este sábado debido a que llevaban más de 24 horas sin agua potable, por la rotura de una tubería principal que fue dañada por trabajos de construcción en un proyecto cercano.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que se iniciaron las reparaciones.

Vecinos denunciaron que esta obra, ubicada en un terreno de baja densidad en Clayton, ha causado al menos ocho interrupciones del servicio en los últimos tres meses e hicieron un llamado a las autoridades a verificar la zonificación y que se respeten las leyes.

El Idaan dio a conocer que la rotura fue provocada por el paso constante de equipo pesado que se utiliza en la construcción de un edificio privado; sin embargo, el suministro de agua potable volverá en menos de 24 horas.

Con información de Heidy Morán.

