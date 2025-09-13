Obras del Idaan en la vía Centenario: habrá desvíos desde el lunes

Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que a partir de este lunes iniciará la instalación de nuevas tuberías de conducción en la vía Centenario, como parte de un proyecto destinado a mejorar el suministro de agua potable en la comunidad de Kuna Nega.

Los trabajos se desarrollarán en un tramo cercano al estadio nacional Rod Carew y el PH Residencial Las Huacas, donde cuadrillas de la institución ejecutarán labores de excavación y conexión de tuberías. Los trabajos se realizan en el carril derecho hacia la ciudad de Panamá, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m., a 2:00 p.m.

De acuerdo con el Idaan, estas obras forman parte de un plan de modernización que busca fortalecer la red de distribución y garantizar un acceso estable al agua en sectores que han enfrentado intermitencias en el servicio.

Para llevar a cabo los trabajos, se aplicará un plan de manejo de tráfico en la Vía Centenario, con señalización preventiva y desvíos parciales para los conductores que se dirigen hacia la ciudad de Panamá.

🚧💧 El IDAAN inicia este lunes 15 de septiembre de 2025, la instalación de tuberías de conducción en la Vía Centenario, con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable en Kuna Nega.

La entidad recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y atender la señalización colocada en la zona de trabajo, reducir la velocidad y considerar rutas alternas.

El proyecto beneficiará de manera directa a residentes en Kuna Nega, además de reforzar la capacidad de conducción del sistema de agua potable en el sector este de la capital.