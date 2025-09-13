Obras del Idaan en la vía Centenario: habrá desvíos desde el lunes
Los trabajos se desarrollarán en un tramo cercano al estadio nacional Rod Carew.
Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que a partir de este lunes iniciará la instalación de nuevas tuberías de conducción en la vía Centenario, como parte de un proyecto destinado a mejorar el suministro de agua potable en la comunidad de Kuna Nega.
Los trabajos se desarrollarán en un tramo cercano al estadio nacional Rod Carew y el PH Residencial Las Huacas, donde cuadrillas de la institución ejecutarán labores de excavación y conexión de tuberías. Los trabajos se realizan en el carril derecho hacia la ciudad de Panamá, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m., a 2:00 p.m.
De acuerdo con el Idaan, estas obras forman parte de un plan de modernización que busca fortalecer la red de distribución y garantizar un acceso estable al agua en sectores que han enfrentado intermitencias en el servicio.
Para llevar a cabo los trabajos, se aplicará un plan de manejo de tráfico en la Vía Centenario, con señalización preventiva y desvíos parciales para los conductores que se dirigen hacia la ciudad de Panamá.
La entidad recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y atender la señalización colocada en la zona de trabajo, reducir la velocidad y considerar rutas alternas.
El proyecto beneficiará de manera directa a residentes en Kuna Nega, además de reforzar la capacidad de conducción del sistema de agua potable en el sector este de la capital.