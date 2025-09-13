Clausuran Ejercicio Panamax Alpha 2025 con llamado a fortalecer la seguridad del Canal

Se anunció que la próxima edición del Panamax será liderada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y tendrá carácter multinacional.

Panamá/Concluidos. Así quedaron los Ejercicio Panamax Alpha 2025, una de las principales prácticas de seguridad multinacional orientadas a la protección del canal de Panamá.

La ceremonia de clausura, se llevó a cabo el viernes en el anfiteatro de la Presidencia de la República, en la que se entregaron placas de reconocimiento a las máximas autoridades. En este evento participaron unos 80 agentes.

En ese sentido, el ministro de Seguridad Frank Ábrego, destacó la capacidad operativa y la coordinación alcanzada entre los estamentos de seguridad del Estado.

“El reto no termina aquí. Les exhorto a seguir perfeccionando estas capacidades y a transformar cada aprendizaje en acciones concretas”, expresó Abrego frente a uniformados de la Policía Nacional, Senafront, Senan, SPI, Migración y unidades del Comando Sur de Estados Unidos.

Además, agradeció al Gobierno de los Estados Unidos por la cooperación técnica brindada en la organización del ejercicio.

“Esta colaboración reafirma la solidez de nuestra relación bilateral y el compromiso compartido con la seguridad regional”, sostuvo. Durante el acto se destacó a la subcomisionada del Senafront, Maritza Censión, pues se convirtió en la primera mujer en dirigir el Panamax.

Como jefa de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada, Censión expuso los resultados del entrenamiento y explicó sus tres fases, con especial énfasis en la última, en la que se simularon operaciones de respuesta a amenazas terroristas contra el Canal.

El Panamax es un ejercicio conjunto y combinado entre la Fuerza Pública de Panamá y el Comando Sur de Estados Unidos, diseñado para proteger y defender el Canal de Panamá frente a amenazas transnacionales. Se desarrolla de manera continua desde 2003 y este año celebró su decimoctava edición consecutiva en territorio panameño.

Mientras que el Panamax-Alpha, iniciado en 2007, es la versión anual bilateral entre Panamá y Estados Unidos. Forma parte de la serie multinacional Panamax, considerada uno de los entrenamientos de seguridad más relevantes del hemisferio, al enfocarse en la protección de la vía interoceánica y en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta regional.