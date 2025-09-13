Trabajos en potabilizadora de Miraflores dejarán sin agua a varios puntos de la capital y Panamá Oeste este domingo

La suspensión obedece a labores de mantenimiento en la planta de Miraflores.

Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que este domingo, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., se realizarán trabajos de mantenimiento en el sistema de agua potable de la planta de Miraflores, lo que ocasionará afectaciones temporales en el suministro para varios sectores de la capital y Panamá Oeste.

Durante la jornada, el servicio será suspendido en El Tucán, Punta Pacífica y San Juan de Arraiján.

📢 Atención usuarios de la planta de Miraflores



Este domingo 1️⃣4️⃣ de septiembre en horario de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) realizará trabajos en el sistema agua potable de la planta de Miraflores👷🏻 pic.twitter.com/jCKHtD8Zl7 — IDAAN (@IDAANinforma) September 13, 2025

En tanto, comunidades como Calidonia, Perejil, Ancón, Curundú, Balboa, Amador, El Chorrillo, Santa Ana y San Felipe experimentarán baja presión en el suministro.

La ACP precisó que Gamboa, Paraíso, Clayton, Cárdenas, Albrook y las esclusas de Pedro Miguel, Miraflores y Cocolí no se verán afectados y contarán con el servicio regular.

En un comunicado institución recalcó que, una vez concluidos los trabajos, el suministro de agua se restablecerá de manera progresiva en las áreas afectadas.