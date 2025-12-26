Ante esta situación, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) acudió al lugar para realizar una verificación de oficio el 24 de diciembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/La experiencia "Snowland Panamá" abrió sus puertas el pasado 23 de diciembre y pretendía estar operativa hasta el 7 de enero de 2026, sin embargo, los primeros en llegar tras comprar boletos en preventa para ingresar al "parque de nieve" se llevaron la sorpresa de que las imágenes y videos referenciales realizados con inteligencia artificial no cumplían las expectativas del evento físico, que fue instalado en una bodega ubicada en el Casco Antiguo, específicamente en la Calle 12 Este.