Acodeco investiga a empresa por presunta publicidad engañosa

Ante esta situación, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) acudió al lugar para realizar una verificación de oficio el 24 de diciembre.

Acodeco inspecciona Snowland Panama

Ciudad de Panamá, Panamá/La experiencia "Snowland Panamá" abrió sus puertas el pasado 23 de diciembre y pretendía estar operativa hasta el 7 de enero de 2026, sin embargo, los primeros en llegar tras comprar boletos en preventa para ingresar al "parque de nieve" se llevaron la sorpresa de que las imágenes y videos referenciales realizados con inteligencia artificial no cumplían las expectativas del evento físico, que fue instalado en una bodega ubicada en el Casco Antiguo, específicamente en la Calle 12 Este.

Temas relacionados

Acodeco Publicidad investigación
Si te lo perdiste
Lo último
stats