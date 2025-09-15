Expo Cartoon Panamá 2025: Un homenaje a la libertad de expresión

Expo Cartoon Panamá este lunes 15 de septiembre con actividades en la Universidad Nacional, el Tribunal Electoral y la Ciudad de las Artes.

Ciudad de Panamá/Expo Cartoon Panamá 2025, que inició hoy lunes 15 de septiembre, es el primer gran festival internacional dedicado al arte de la caricatura y el cómic en el país, bajo la dirección del reconocido caricaturista panameño Hilde Sucre.

En una entrevista en Noticias AM, Sucre presentó los detalles del evento, destacando su enfoque en la libertad de expresión, la inclusión de mujeres artistas y la participación de talento latinoamericano de primer nivel.

“Esto es un desafío, pero también una alegría enorme”, afirmó Hilde Sucre, acompañado por un grupo diverso de caricaturistas internacionales y nacionales. “Queremos que Panamá se convierta en un referente del dibujo satírico en América Latina”.

Sucre resaltó especialmente la participación de mujeres caricaturistas como una primicia para el festival: “Hoy más que nunca, necesitamos voces diversas. El arte de la caricatura no puede ser solo de hombres. Las mujeres traen miradas distintas, críticas profundas y mucha fuerza creativa”.

La agenda de Expo Cartoon Panamá 2025 está cargada de actividades gratuitas y abiertas al público:

Lunes 15 de septiembre (hoy)

9:30 a.m. – 11:30 a.m. : Conversatorio sobre libertad de expresión y democracia en el auditorio Gil Blas Tejeira de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional. Participan todos los caricaturistas invitados.

2:00 p.m. – 4:00 p.m.: Inauguración oficial de la exposición de caricaturas en el Tribunal Electoral.

Martes 16 de septiembre

2:00 p.m. – 4:00 p.m. : Segundo conversatorio en el Tribunal Electoral, moderado por Castalia Pascual, con Hilde Sucre como ponente principal.

Jueves 18 de septiembre

9:00 a.m. – 11:30 a.m. : La Caricatón en el edificio de Hatillo, Alcaldía de Panamá.

5:00 p.m. – 7:00 p.m.: Gran exposición final en la Ciudad de las Artes, con obras de todos los participantes.

Toda la información sobre horarios, actividades y artistas participantes estará disponible en tiempo real a través de la cuenta oficial de Instagram: @expo_cartoon_panama_

¿Pueden los memes o la IA reemplazar al caricaturista?

En medio de la conversación, surgió una pregunta clave: ¿pueden los memes o la inteligencia artificial sustituir al trabajo humano del caricaturista? La respuesta fue contundente:

“Totalmente irremplazables”, aseguró Hilde Sucre. “Han intentado con inteligencia artificial, pero no logran captar el feeling, la emoción, la crítica profunda que tiene un trazo hecho a mano. Yo mismo fui retirado recientemente de un periódico… y saben qué dijeron los lectores: ‘No es lo mismo’. Porque no es lo mismo”.