Confirman cobro de peaje en la extensión del Corredor de las Playas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza con uno de sus proyectos más importantes: la ampliación del Corredor de las Playas y la construcción de la variante de Loma Campana, cuyo costo ronda los $250 millones.

De acuerdo con Edwin Lewis, director de Estudios y Diseños del MOP, la obra se encuentra en proceso de licitación con recepción de ofertas prevista para octubre de este año. El trazado inicia en Los Calderones, en La Chorrera, y se extiende hasta Sajalices, abarcando la rehabilitación y ampliación de la carretera Panamericana de cuatro a seis carriles hasta llegar al inicio de Loma Campana.

El MOP confirmó que este tramo contará con un sistema de peaje, aunque aún no se ha definido el costo.

"En el tramo de la variante Campana, es decir, desde el inicio de Loma Campana hasta Sajalices, que aproximadamente son 3 km en, el tramo nuevo, vamos a tener un peaje. No se ha definido el costo del peaje, la carretera Panamericana sigue siendo gratuita, así que los conductores van a tener dos opciones para eso", explicó el ingeniero.

La variante de Campana comprenderá un desvío de tres kilómetros, de los cuales 800 metros corresponden a un viaducto de seis carriles, similar al que ya existe en La Chorrera.

El inicio de la obra está previsto para marzo o abril de 2026, una vez finalicen los trámites administrativos tras la licitación. La ejecución del proyecto tendrá una duración aproximada de dos años y medio.

