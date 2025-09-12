Presentan iniciativa que establece medidas para la cuenca del río La Villa en consulta ciudadana en Chitré

Tras la divulgación del anteproyecto en la región de Azuero , se presentarán propuestas en diferentes puntos del país.

Chitré, Herrera/A través de una consulta ciudadana, desarrollada en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, las autoridades presentaron el anteproyecto de Ley 164 que establece medidas especiales para la remediación, restauración ecológica y manejo sostenible de la cuenca hidrográfica del río La Villa.

Buscan presentar este anteproyecto ante la Asamblea Nacional, viendo la situación de la región de Azuero, donde no se puede consumir agua potable de los grifos en algunas comunidades debido a una contaminación.

Lenín Ulate, diputado y presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, dijo que han visitado los vertederos y en el calendario de gira están acompañando a la comunidad debido a las fuentes de contaminación.

Por su parte, la proponente del anteproyecto, diputada Yarielis Rodríguez, indicó que hay muchos ríos a nivel nacional que pasan la misma situación, por lo que se requiere que toda la sociedad se involucre.

Los productores agrícolas y de la industria porcina se oponen a que se les endilgue que son los contaminantes.

Puedes leer: Mulino anuncia avances en potabilizadora de Panamá Pacífico y control de calidad del agua en Azuero

Tras la divulgación del anteproyecto en la región de Azuero, se presentarán propuestas en diferentes puntos del país.

La situación obligó a la reactivación del Comité de Cuenca del río La Villa, con una participación histórica, como parte de los esfuerzos de gobernanza ambiental y articulación territorial.

La contaminación de ríos en Panamá continúa siendo un problema crítico que va más allá del caso del río La Villa. Expertos advierten que otras cuencas significativas también enfrentan altos niveles de deterioro ambiental debido a la falta de planificación, control y voluntad política.

Algunas de las causas principales son:

La deforestación.

El uso indiscriminado de plaguicidas.

La ausencia de ordenamiento territorial.

El mal manejo de los desechos.

Con información de Eduardo Javier Vega