Arranca el juicio Odebrecht en su primer día; jueza decreta un segundo receso

Ciudad de Panamá, Panamá/Después de más de una década de investigaciones y al menos cinco intentos fallidos, Panamá inició este lunes 12 de enero el juicio por el caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.

La audiencia fue abierta por la jueza Baloisa Marquínez, quien dio paso formal al proceso judicial, en un expediente que ha generado alta expectativa pública por su impacto en la lucha contra la impunidad y la transparencia institucional.

Durante esta primera sesión, se realizó la presentación oficial de las partes, quedando establecido el equipo que representará a la acusación y al Estado panameño dentro del proceso.

La Fiscalía Especial Anticorrupción asumió la acusación, bajo la dirección de la fiscal superior Ruth Morcillo, acompañada por las fiscales de circuito Jenisbeth Malek y Thalía Palacios, quienes estarán a cargo de sustentar los cargos relacionados con los sobornos y contratos vinculados a la constructora brasileña.

Por su parte, el Estado panameño participa como querellante, representado por los abogados Alexis Rivera y Carlos Antúnez, quienes ejercerán la acción civil dentro del proceso, con el objetivo de procurar la reparación por los daños causados.