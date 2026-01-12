Caso Odebrecht: Ricardo Martinelli y otros miembros de su gabinete presentes en el juicio

En el mes de noviembre fue suspendido debido a que no se había podido ubicar la dirección y notificar la fecha de audiencia al expresidente Martinelli.

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, compareció, de forma virtual, la mañana de este lunes a la audiencia de juicio por el caso Odebrecht junto a gran parte de los miembros de su gabinete, señalados también en el esquema de corrupción.

El juicio inició este lunes 12 de enero en su fecha alterna, luego de que en el mes de noviembre fuera suspendido debido a que no se había podido ubicar la dirección y notificar la fecha de audiencia al expresidente Martinelli, quien se mantiene en Colombia en calidad de asilado político tras ser condenado a 10 años de prisión por el caso New Business.

En la audiencia, también se pudo ver a los exministros: Frank De Lima, Federico Suárez, Jimmy Papadimitriu, José Domingo Arias.

Además, el exdiputado Jorge Alberto Rosas, Jaime Lasso, Michelle Lasso y Aurora Muradas estuvieron presentes en el acto de audiencia.

Martinelli apareció en una de las ventanas de la sala virtual junto a su abogada Jessica Canto.

Son 23 personas que enfrentan juicio por sus vinculaciones al delito de blanqueo de capitales.

El caso Odebrecht, el más emblemático

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sostiene que la constructora brasileña pagó más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos y operadores políticos entre 2010 y 2014 para asegurar la adjudicación de contratos millonarios.

Según las investigaciones, los pagos se canalizaron a través de una estructura secreta conocida como la “División de Operaciones Estructuradas”, también llamada “Caja 2”, que utilizaba sociedades pantalla, cuentas en paraísos fiscales y testaferros para ocultar el origen ilícito del dinero.

El delito principal que se juzgará es blanqueo de capitales, por el uso del sistema financiero para encubrir y movilizar fondos provenientes de sobornos.

Otros llamados a juicio

Jaime Ford , exministro de Obras Públicas

, exministro de Obras Públicas Carlos Duboy , exsecretario de Metas

, exsecretario de Metas Danna Harrick, exdirectora de Conades

Proyectos bajo la lupa

El esquema de sobornos permitió a Odebrecht adjudicarse algunos de los proyectos más grandes del país, entre ellos:

Cinta Costera, tramo II

Saneamiento de la Bahía

Autopista Madden–Colón

Renovación urbana de Curundú

Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá

Renovación de Colón

En Curundú, por ejemplo, la Fiscalía documentó sobrecostos y facturación inflada en materiales como tuberías, que fueron declaradas como importadas a precios elevados cuando en realidad se adquirieron localmente a menor costo. La diferencia, según los fiscales, terminó en manos de intermediarios del esquema de sobornos.