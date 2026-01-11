Playa Pixváe, el paraíso escondido de Veraguas que abre sus puertas al turismo

Los propios residentes describen el área como “un paraíso escondido”, un lugar que ahora se abre al mundo sin perder su esencia natural.

Veraguas/Ubicado en la costa sur del distrito de Las Palmas, en la provincia de Veraguas, Pixváe comienza a dejar de ser un secreto bien guardado para convertirse en uno de los destinos emergentes del turismo nacional e internacional. Sus playas, paisajes y formaciones rocosas atraen cada vez a más visitantes en busca de aventura y naturaleza.

Los propios residentes describen el área como “un paraíso escondido”, un lugar que ahora se abre al mundo sin perder su esencia natural. Aunque el acceso requiere precaución, quienes logran llegar se encuentran con playas vírgenes, cuevas naturales y una comunidad que apuesta por el desarrollo turístico sostenible.

Uno de los puntos más visitados son Las Cuevas de Pixváe, una impresionante formación rocosa natural que se ha convertido en el principal ícono turístico de la zona. A esto se suman playas como Playita Blanca y Doña Juana, frecuentadas por familias y visitantes que buscan tranquilidad y contacto directo con el mar. La comunidad ha comenzado a estructurar su oferta turística.

Te podría interesar: Intensifican búsqueda de Luis Ortega; adulto mayor desaparecido en Cerro Azul

Actualmente, Pixváe cuenta con tres hostales y cuatro restaurantes, además de operadores que ofrecen paquetes que incluyen hospedaje, transporte, alimentación y tours, adaptados a las necesidades de cada visitante. La gastronomía es otro de los grandes atractivos. Los pescados y mariscos se sirven prácticamente del mar al sartén, preparados con recetas tradicionales de la comunidad, que reflejan la identidad culinaria de la región.

Con el objetivo de dinamizar la economía y dar a conocer el potencial del pueblo, Pixváe abrirá oficialmente su temporada turística del jueves 15 al domingo 18 de enero, con la realización de la novena Feria Ecoturística de Playa Pixváe.

La feria será una vitrina para mostrar la oferta natural, gastronómica y cultural de esta comunidad costera, que apuesta por el ecoturismo como vía para su desarrollo sostenible.

Con información de Ney Castillo