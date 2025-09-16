Violencia en Colón: Empresarios y sociedad civil advierten que hay frustración y piden un 'cambio radical'

Chen indicó que se debe aplicar la "acupuntura urbana", tomando pequeñas áreas y así ir controlando esos espacios para ganar la guerra.

Ciudad de Panamá, Panamá/El recrudecimiento de la violencia en Colón mantiene preocupada a la ciudadanía, no solo por el aumento de los homicidios, sino por la alta tasa de desempleo que afecta a jóvenes y mujeres, además de la vida en condiciones precarias de miles de personas.

Michael Chen, expresidente de la Cámara de Comercio en Colón, dijo que hay frustración entre la sociedad civil. “Vamos a seguir haciendo lo mismo o vamos a hacer un giro de timón para cambiar a la provincia”.

Recalcó que de nada sirve mercadear Colón si la situación sigue igual. El empresario ha pedido un cambio radical.

Desde hace años, Chen y varios organismos hacen esfuerzos para lograr cambios en la provincia de Colón. Lamenta que otra vez se haya caído en la actual situación, con más de 75 homicidios en lo que va del año 2025.

Reitera que van más de 40 años en la misma situación, tuvieron 35 días de tregua, pero otra vez la provincia experimenta violencia.

De acuerdo con cifras del Ministerio Público, en el año 2021 hubo 111 víctimas por homicidios, en 2022 fueron 104 víctimas, en 2023 hubo 106 víctimas, en 2024 hubo 121 víctimas y en lo que va del 2025 se reportan 75.

El empresario dijo que las autoridades ya tienen la cifra, pero atacar "esa enfermedad" requiere de los empresarios y también de la sociedad civil. "Militarizar Colón no es la solución".

Pidió que se ataque el desempleo en Colón. "Necesitamos el verdadero chen chen".

Instó a que el cambio sea radical, incluyendo la inseguridad, que se restablezca la confianza y atacar la desigualdad social, porque a su juicio "los ricos en Colón son 23 veces más ricos, con más capacidad que la gente trabajadora y que no tiene el poder económico".

Chen aspira a que Colón se convierta en una zona turística para aprovechar los activos de la provincia.

"La mano dura es necesaria, los programas de resocialización son necesarios, la fe... pero no son suficientes".

Chen indicó que se debe aplicar la "acupuntura urbana", tomando pequeñas áreas y así ir controlando los pequeños espacios para ganar la guerra.

El empresario también sostuvo que hay que impulsar las noticias positivas de las cosas que se están haciendo en Colón, como la cultura y la gastronomía.