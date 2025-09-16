Clima en Panamá: Se prevén aguaceros de variada intensidad con actividad eléctrica en el país

Recomiendan tener precaución en el Pacífico por oleaje con olas de hasta 1.9 metros y periodos de 14 a 16 segundos.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ha emitido su pronóstico diario para este martes 16 de septiembre, indicando que se esperan aguaceros de variada intensidad con actividad eléctrica en gran parte del país. Las condiciones climáticas, que pueden incluir vientos locales y oleaje, se mantendrán a lo largo del día.

Durante la mañana, se prevén aguaceros aislados y dispersos, de moderados a fuertes, especialmente en las zonas marítimas, el Centro y Occidente de la vertiente del Caribe, Darién, sectores de Panamá, la península de Azuero, el Sur de Veraguas y las costas del Pacífico.

Por la tarde, las lluvias se intensificarán en la vertiente del Pacífico y Colón, mientras que en el resto del Caribe se esperan aguaceros aislados. En la noche, las lluvias se reducirán a zonas marítimas, Guna Yala y las costas del Pacífico.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas máximas estarán entre 21°C y 25°C en la Cordillera Central, y entre 27°C y 30°C en el resto del país.

En tanto que se esperan vientos en el suroeste a norte con velocidades de hasta 25 km/h en la mañana en el Caribe y sectores de Panamá, cambiando a suroeste y noroeste en la tarde y noche.

Condiciones marítimas y radiación UV-B

Recomiendan tener precaución en el Pacífico por oleaje con olas de hasta 1.9 metros y periodos de 14 a 16 segundos.

En tanto que los índices de radiación UV-B estarán entre 3 y 8, con niveles de riesgo de moderado a muy alto.

El Impha recomienda que en las áreas de tormentas eléctricas puede haber también vientos locales fuertes en ráfagas. Piden a la población mantener cuidado con las tormentas en áreas marítimas. Y tener precaución en el Pacífico por fuertes oleajes.

Alertan que, debido al alto porcentaje de saturación de los suelos, existe una mayor probabilidad de que suba el nivel de ríos y quebradas, así como de deslizamientos. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones locales.