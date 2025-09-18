Premios Juventud 2025: la música y el turismo se unen en Panamá

La realización de este evento no solo representa un hito para la industria del entretenimiento en el país, sino también una gran oportunidad para impulsar la marca país y el turismo panameño.

Ciudad de Panamá/Por primera vez en su historia, los Premios Juventud se celebrarán fuera de Estados Unidos, y Panamá ha sido el país elegido para recibir este importante evento internacional de la música y el entretenimiento. La gala está programada para el próximo 25 de septiembre, y ya se reporta un avance del 75% en la producción del evento, según informaron las autoridades.

“Estamos en un 75% de avance. Esto es un megaevento: la tarima es enorme, las pantallas son gigantes. Todo el equipo de producción ha venido; recuerden que es la primera vez que se hace fuera de Estados Unidos. Mucha maquinaria llegó del extranjero, y también se está contratando talento y recursos a nivel nacional. Todo se está conectando y tomando forma”, destacó Gloria de León, administradora de Turismo de Panamá.

La realización de este evento no solo representa un hito para la industria del entretenimiento en el país, sino también una gran oportunidad para impulsar la marca país y el turismo panameño.

Desde el sector comercial, también se prevé un impacto positivo. Centros comerciales, restaurantes y sitios turísticos se están preparando para recibir a artistas, equipos de producción y fanáticos del espectáculo.

“Esto generó un gran impacto, sobre todo para el sector turismo. Son personas que van a venir no solo a comprar en los comercios, sino también a visitar restaurantes y destinos turísticos. Además, se llevarán filmaciones de Panamá que mostrarán al mundo lo interesante que este país tiene para ofrecer”, señaló Nadkyi Duque, representante de Apacecom.

Entre los artistas panameños confirmados para presentarse en la ceremonia destacan Boza, Los Rabanes, Nando Boom, Samy y Sandra Sandoval, Sech, Erika Ender, Los Gaitanes y Omar Alfano, quienes llevarán lo mejor del talento nacional al escenario internacional.

La expectativa es alta, tanto a nivel cultural como económico, y Panamá se prepara para brillar ante millones de espectadores alrededor del mundo.

Con información de Jorge Quirós