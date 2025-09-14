Premios Juventud 2025 tendrán el 'After Party' más 'hot' del año en Panamá

Ciudad de Panamá/La esperada celebración de los Premios Juventud 2025 llega con una propuesta inigualable: el after party más caliente del año, un evento que promete ser la fiesta más vibrante y emocionante para los amantes de la música, la moda y la cultura juvenil. Este espectáculo especial se llevará a cabo en el exclusivo espacio de Aurora, ubicado en Soho Mall, en la Ciudad de Panamá.

El evento está programado para el 25 de septiembre de 2025, a partir de las 10:00 p.m., convirtiéndose en una noche llena de energía, ritmo y diversión. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia única, con la presencia de artistas invitados que prometen encender el ambiente.

Este after party no solo es una extensión de la ceremonia principal de los Premios Juventud, sino también una oportunidad para conectar con los ídolos del momento, bailar al ritmo de las mejores canciones del año y formar parte de una comunidad que celebra la juventud, la creatividad y la pasión por la música.

Los boletos ya están disponibles para su compra en Ticketplus y en PANATICKETS.COM, asegurando así a los fans la posibilidad de vivir esta experiencia inolvidable desde el primer minuto.

Boletos de venta para After Party de Premios Juventud aquí

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.