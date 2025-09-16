Gloria Trevi dice que prepara una ‘sorpresa especial’ para los Premios Juventud en Panamá

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

La diva del pop latino, Gloria Trevi, le confirmó en exclusiva a la presentadora, modelo y deportista Marelissa Him que tiene preparada “una sorpresa” especial para su presentación en Premios Juventud 2025, gala que se celebrará el próximo 25 de septiembre en ciudad de Panamá.

Durante la entrevista, la cantante mexicana confesó que extraña a su público panameño y recordó con cariño a su amiga Erika Ender, con quien ha compartido proyectos musicales. “Hace muchísimo que no los veo… se me viene a la mente que nos la vamos a pasar increíble”, aseguró.

Recientemente reconocida por la revista Rolling Stone como la reina del pop mexicano y galardonada con el premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025, Trevi afirmó sentirse halagada por este título: “Creo que es muy bonito ser reconocidos como leyendas, porque los hispanos, todos, no Gloria Trevi, sino que todos somos realmente unas leyendas”.

Puedes leer: Premios Juventud 2025: Erika Ender, Gaitanes y Omar Alfanno se suman a los artistas panameños que actuarán en la gala

Sobre su música, la intérprete destacó el tema “El Vuelo”, que da nombre a su más reciente producción, como una de las canciones que mejor reflejan su momento actual. Sin embargo, también confesó que disfruta interpretar sus baladas más intensas: “Siento que vivo un remolino de emociones y de sentimientos, como mujer y como latina”.

Al ser consultada sobre su esperada presentación en los Premios Juventud, Trevi solo adelantó que se tratará de una colaboración especial: “Si digo más, le voy a quitar la sorpresa, pero es algo bien bonito”, dijo entre risas.

La artista envió un mensaje a sus seguidores en Panamá: “No saben las ganas que tengo de reencontrarme con ustedes, y qué mejor que hacerlo en Premios Juventud, en un evento tan increíble para toda la raza”.

Te puede interesar: Premios Juventud 2025: Marelissa Him mostrará 'la vibra' de Panamá en el livestream de la gala

Marc Anthony de vuelta a Premios Juventud

Otra de las estrellas que viene a Panamá para la gala es el ícono de la música latina Marc Anthony, quien estará de vuelta al escenario de los Premios Juventud con un lanzamiento global.

A lo largo de su carrera, ha cosechado múltiples éxitos que lo han posicionado como una de las voces más importantes del género. Entre sus canciones más populares se encuentran "Vivir Mi Vida," "Valió La Pena," y "Qué Precio Tiene El Cielo," temas que se han convertido en himnos de la música latina. Ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo varios Grammy y Latin Grammy, y ha vendido más de 12 millones de álbumes a nivel mundial. Además de su carrera musical, también ha incursionado en la actuación, participando en películas como Man on Fire y en producciones de Broadway.

