Premios Juventud 2025: Erika Ender, Gaitanes y Omar Alfanno se suman a los artistas panameños que actuarán en la gala

Ciudad de Panamá, Panamá/Del escenario mundial al local: así será la muestra que trae los Premios Juventud 2025 a nuestro país con artistas panameños como Erika Ender, Gaitanes y Omar Alfanno que se suman a la celebración del evento que se efectuará el próximo 25 de septiembre.

La información la dio a conocer este martes 16 de septiembre la organización del evento.

Erika Ender, Ricardo y Alberto Gaitán, y Omar Alfanno son figuras destacadas en el panorama musical panameño y latino. Cada uno ha forjado una trayectoria notable, que va desde la composición de éxitos internacionales hasta la producción y la interpretación.

Erika Ender es una versátil artista, conocida como cantautora, productora y comunicadora. Ha escrito canciones para numerosos artistas en español, portugués e inglés, con más de 40 sencillos que han alcanzado los primeros lugares en las listas de popularidad. Entre sus composiciones se encuentra el éxito mundial "Despacito". Además de su trabajo musical, ha sido reconocida como una de las mujeres más poderosas por revistas como People en Español y Forbes, y ha sido galardonada con discos de diamante y platino.

Por su parte, los hermanos Ricardo y Alberto Gaitán, conocidos como Gaitanes, son un dúo de productores, compositores y cantantes. Su carrera inició en 1989 y se han consolidado como "arquitectos de la música tropical y latina". Han trabajado con grandes nombres de la música, incluyendo a Gloria Estefan, en cuyo álbum "90 Millas" contribuyeron como productores y compositores, ganando dos premios Latin Grammy en 2008.

Omar Alfanno es un aclamado cantautor panameño. Es reconocido por sus composiciones para artistas de salsa, lo que le ha valido ser considerado uno de los principales compositores de la música hispana. A lo largo de su carrera, ha sido honrado en varias ocasiones como "Compositor del Año" por la ASCAP, y su canción "A puro dolor" fue seleccionada por la revista Billboard como "Canción de la Década". Sus más de 400 canciones han sido grabadas por más de 170 artistas.

A inicios del mes, la cantautora compartió un post en sus redes sociales donde califica la actividad como “una vitrina para mostrarle al planeta lo que somos”.

Otros artistas panameños invitados

Durante el desarrollo de la premiación, los panameños serán los encargados de dar a conocer el talento con Nando Boom, considerado un pionero del reggae en español, que hará su debut con la interpretación del legendario tema "Ellos Benia Dem Bow" junto a la artista Natti Natasha.

También tendrá su debut la reconocida banda de rock Los Rabanes; en la gran apertura del evento rendirán un homenaje al país con el éxito "Señorita, a mí me gusta su style".

"Los Patrones de la Cumbia", Samy y Sandra Sandoval, se unirán por primera vez a esta celebración llevando la esencia de la cumbia panameña al público internacional.

Entre los artistas locales nominados se encuentran Sech y El Boza con una fuerte representación del género urbano. Sech es uno de los artistas influyentes entre sus fans; no solo está nominado, sino que presentará su nuevo sencillo, "Novio no". En tanto, El Boza cautivará nuevamente a su público con "Ella", "Hecha pa' mí", "Orion" y "Yaya", sus éxitos más conocidos.

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.