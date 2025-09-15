Premios Juventud 2025: Marelissa Him mostrará 'la vibra' de Panamá en el livestream de la gala

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con su carisma y estilo inigualable, Marelissa Him está lista para llevar a Panamá al escenario global. La reconocida modelo, presentadora y deportista será la anfitriona "insider" del livestream de los Premios Juventud 2025.

La multifacética Marelissa Him se une al equipo como la "insider" del livestream, un rol que la convertirá en los ojos y oídos de millones, revelando todos los secretos y la verdadera "vibra" de la fiesta juvenil más grande de la música latina.

Marelissa ha representado a Panamá en varios certámenes de belleza y ha sido presentadora en varios programas y megaproyectos de TVN Media.

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Premios Juventud no solo premia el talento y la trayectoria musical, sino que también reconoce la labor filantrópica, el activismo social y el compromiso con la sociedad, especialmente con la juventud.

En días pasados se conocieron parte de los artistas que cantarán en la gala, entre ellos Maluma, Farruko y Camilo.

También se presentarán en la alfombra azul de artistas Morat, Lola Índigo, Grupo Firme, Bad Gyal y el dúo compuesto por Alleh y Yorghaki.

Por Panamá participarán con una apertura que rendirá homenaje al país anfitrión: Sech, Boza, Nando Boom, los Rabanes, Samy y Sandra Sandoval. La gala número 22 será en el Centro de Convenciones de Amador (antiguo Figali). Al finalizar el evento habrá un after party en el exclusivo espacio de Aurora, ubicado en Soho Mall, en la Ciudad de Panamá, a partir de las 10:00 p.m. Los boletos ya están en venta.

La edición de este año no solo se distingue por la magnitud de sus nominaciones, sino también por el simbolismo de su sede en Panamá, que refuerza el carácter internacional del evento. La combinación de música, cultura y juventud augura una noche llena de sorpresas y momentos memorables.

Con la presencia de los nombres más influyentes de la música latina y la posibilidad de que los fans decidan quién se lleva el galardón, Premios Juventud 2025 se perfila como una de las ceremonias más vibrantes y participativas de los últimos años.