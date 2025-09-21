Gloria Trevi llega a Panamá para los Premios Juventud: ‘Los amo con todo mi corazón’

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/La icónica diva del pop latino, Gloria Trevi, arribó este domingo a Ciudad de Panamá, generando gran expectación para su participación en los Premios Juventud 2025, que se celebrarán el próximo jueves 25 de septiembre. A su llegada, fue recibida por el equipo de TVN, con quienes compartió su entusiasmo por estar de nuevo en el país.

"Me encanta Panamá muchísimo, pero ya toca venir a concierto, los amo con todo mi corazón", expresó la cantante, anticipando su deseo de regresar pronto para un espectáculo "grande" que, según ella, pronto se concretará.

La trayectoria de Gloria Trevi es una de las más prolíficas y fascinantes en la música en español. Desde sus inicios en la década de los 80, la artista se destacó por su estilo provocador, su voz inconfundible y letras que abordaban temas sociales y personales con una franqueza inusual para la época. Canciones como "Pelo Suelto", "Dr. Psiquiatra" y "La papa sin catsup" la catapultaron a la fama, convirtiéndola en un fenómeno cultural en toda Latinoamérica. Su audacia y su capacidad para reinventarse la han mantenido relevante a lo largo de las décadas, y la han posicionado como un referente indiscutible del pop mexicano.

En una entrevista exclusiva con la presentadora panameña Marelissa Him, Trevi adelantó que tiene preparada una sorpresa especial para la gala en el Centro de Convenciones de Amador. En la conversación, también recordó con cariño a su gran amiga y colaboradora, la cantautora panameña Erika Ender, con quien ha compartido proyectos musicales. "Hace muchísimo que no los veo… Se me viene a la mente que nos la vamos a pasar increíble", aseguró.

Recientemente, la revista Rolling Stone la ha reconocido como "la reina del pop mexicano" y fue galardonada con el premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025, hitos que consolidan su estatus como una de las artistas más influyentes de su generación. Trevi se mostró honrada por este reconocimiento, pero con humildad, afirmó: “Creo que es muy bonito ser reconocidos como leyendas, porque los hispanos, todos, no Gloria Trevi, sino que todos somos realmente unas leyendas”. Su presencia en los Premios Juventud no solo celebra su éxito, sino que también reafirma su conexión especial con el público panameño.

La expectativa por esta edición de Premios Juventud es monumental. Si bien la gala premiará a los artistas más destacados de la música latina, también reconocerá el activismo social y el compromiso con la sociedad. Con el patrocinio oficial de TVN Canal 2, el evento promete una alfombra azul deslumbrante y momentos inolvidables. La ceremonia, que por primera vez se realiza fuera de Estados Unidos y Puerto Rico, contará con un cartel de lujo.

Estrellas de la talla de Maluma, Farruko, Camilo, Gloria Trevi, Marc Anthony, Morat, Lola Índigo y Grupo Firme, entre muchos otros, se darán cita en el Centro de Convenciones de Amador. Pero la verdadera joya de la noche será el homenaje al país anfitrión. Artistas panameños de talla internacional como Sech, Boza, Nando Boom, Los Rabanes y Samy y Sandra Sandoval prepararán una apertura que rendirá tributo a la rica cultura musical del país.

Para los fans que quieran seguir la fiesta, la noche culminará con un exclusivo after party en el espacio Aurora, en Soho Mall, en Ciudad de Panamá. Sin duda, Premios Juventud 2025 se perfila no solo como una premiación, sino como una celebración de la música, la cultura y la hermandad latina en su máxima expresión. ¿Estás listo para esta noche de estrellas?

