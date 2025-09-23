Premios Juventud: Yami Safdie: ensayos, nominaciones y un nuevo disco en camino

En cuanto a su proceso creativo, reveló que sus composiciones están ligadas a vivencias personales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cantautora y compositora argentina Yami Safdie se encuentra en Panamá para participar en los Premios Juventud, donde presentará en vivo parte de su repertorio. En una entrevista concedida a Show TVN, la artista compartió detalles de su preparación, el éxito de su tema “En otra vida” y su reciente nominación a los Premios Grammy.

“Estoy muy feliz de estar acá. Estuve ensayando ayer y el escenario es espectacular, con un trabajo impresionante en pantallas y cámaras”, comentó sobre lo que será su presentación en la gala juvenil.

Safdie calificó 2024 como un año decisivo en su carrera, gracias al impacto internacional de su colaboración con Lazo. “‘En otra vida’ es realmente un quiebre en mi carrera, un antes y un después”, afirmó. El tema superó las 700 millones de creaciones en TikTok, lo que, según la artista, abrió nuevas oportunidades y consolidó su proyección global.

Entre los reconocimientos que más la emocionan está su nominación al Grammy: “Todavía no lo puedo creer. Es uno de mis sueños y compartirlo con artistas como Camilo lo hace doble especial”, expresó.

En cuanto a su proceso creativo, reveló que sus composiciones están ligadas a vivencias personales: “Casi todas son experiencias personales… mis canciones son un reflejo de quién soy y de cómo veo mi vida”.

Safdie también adelantó que en noviembre lanzará un nuevo disco, precedido por un sencillo que calificó como “una grande”, cuyo estreno anunciará en los próximos días.

Con saludos y cariño para su público panameño, la artista concluyó la entrevista asegurando que seguirá enfocada en sus ensayos para los Premios Juventud, mientras ultima los detalles de su nueva producción discográfica.

Nacida en Buenos Aires en 1997, Yami Safdie inició su trayectoria artística compartiendo covers en redes sociales, donde rápidamente llamó la atención por su voz y autenticidad. Ese primer contacto con el público le abrió las puertas para evolucionar hacia la composición de sus propias canciones, consolidándose como una de las artistas emergentes más reconocidas de la nueva generación argentina.

