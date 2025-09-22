ITSE advierte que no podrá recibir a 2,500 estudiantes por recorte presupuestario

Este recorte, de acuerdo con la gerenta del ITSE, pone en riesgo la operación de la institución.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) advirtió este lunes en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que enfrentará serias limitaciones para su funcionamiento y expansión debido al drástico recorte recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la vigencia fiscal de 2026.

La gerente educativa y rectora del ITSE, Milena Gómez Cedeño, explicó que el presupuesto pasará de 69 millones de dólares en 2025 a solo 21.8 millones de dólares en 2026, lo que representa una reducción del 60% en funcionamiento y 81% en inversión.

Según Gómez, esta situación pone en riesgo la operación del centro educativo, así como el mantenimiento de la segunda fase de infraestructura financiada con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El ITSE ha tenido un crecimiento anual de matrícula del 42%, cuando lo normal en la educación superior es del 15%. Sin embargo, con las retenciones presupuestarias hacia 2025, tuvimos que frenar el acceso de más de 700 estudiantes. Esto nos llevó a una tasa de decrecimiento del 47%. Para 2026 no podremos recibir a 2,500 jóvenes que buscan una oportunidad de formación técnica”, detalló.

El presupuesto actual, de 69 millones de dólares, ya sufrió cinco recortes de contención del gasto que han dejado a la institución con menos del 65% de los recursos asignados. En 2025, el ITSE recibió $17.8 millones para funcionamiento, pero en 2026 apenas contará con $13.8 millones, es decir, 4 millones menos. En inversión, el recorte es más severo: de $51.1 millones este año se reducirá a $7.9 millones.

El ITSE ofrece carreras técnicas de corta duración (dos a tres años), con un modelo de formación dual inspirado en Alemania que combina teoría y práctica en empresas. Entre sus programas destaca la nueva carrera de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves, respaldada por compañías como Copa Airlines, DHL y Grupo Azuero, diseñada para responder a la demanda de profesionales especializados en sectores estratégicos.

La rectora enfatizó que el presupuesto solicitado para 2026 está basado en un enfoque de “presupuesto por resultados”, el cual ha sido reconocido por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que solicitaron para el 2026 un presupuesto de $78 millones, pero solo recibieron $21 millones.

Ante estas declaraciones, diputados de distintas bancadas expresaron su rechazo a la reducción planteada y adelantaron que solicitarán al Órgano Ejecutivo reorganizar las partidas para evitar afectar a una de las instituciones clave en la formación técnica del país.

Con información de María De Gracia