Computadoras en 2026: Establecerán 70 centros de capacitación para que los docentes dominen la tecnología

Para garantizar el uso adecuado de las computadoras, el Meduca pondrá en marcha un plan de capacitación docente que es considerado un pilar fundamental del programa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) está a la espera de la compra de computadoras para estudiantes y docentes, una iniciativa que es parte de un plan presidencial para cerrar la brecha digital y tecnológica en el país. La viceministra académica de Educación, Agnes de Cotes, explicó que el proyecto avanza, incluyendo el tema de la conectividad, y que ya se aprobó el proceso de licitación.

El pasado jueves 18 de septiembre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Gobierno llevará a cabo una licitación abierta para la adquisición de laptops de última generación destinadas a estudiantes del país, con el objetivo de reducir la brecha educativa y tecnológica en Panamá.

Según la viceministra, la entrega de estas herramientas digitales no es el único paso. "La herramienta no viene sola", enfatizó Cotes. Para garantizar el uso adecuado de las computadoras, el Meduca pondrá en marcha un plan de capacitación docente que es considerado un pilar fundamental del programa. "Tenemos que entrenar al docente", afirmó.

A nivel nacional, se establecerán 70 centros de capacitación permanente en cada región educativa, donde los educadores tendrán la oportunidad de aprender a usar estas nuevas herramientas, incluyendo tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

Un plan a largo plazo con acceso gratuito

El programa completo se proyecta para arrancar en el año 2026. La viceministra destacó que el compromiso de toda la comunidad educativa, desde la ministra hasta los docentes en cada escuela, es esencial para el éxito del proyecto.

Además, Cotes aclaró que las computadoras no solo vendrán equipadas con los programas necesarios, sino que también ofrecerán a los estudiantes acceso gratuito a plataformas como Canva, a través de acuerdos que ya tiene el ministerio.

"Creo firmemente que el docente panameño capacitado en tecnología, a través de esta coordinación entre pares que ya existió, pero se va a fortalecer, va a ayudar muchísimo", concluyó la viceministra, reiterando la importancia de la colaboración y la capacitación continua para lograr un impacto real en la educación.

Refuerzo académico y recuperación de aprendizajes

Cotes dijo que el Meduca está enfocado en el refuerzo académico durante el último trimestre del año escolar 2025 para mitigar las interrupciones del segundo trimestre. Este esfuerzo no solo incluye a los estudiantes de primaria y secundaria, sino que se extiende a los graduandos, quienes están recibiendo un apoyo especial. La viceministra académica de Educación señaló que la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá están colaborando, ofreciendo reforzamiento voluntario y gratuito los sábados a los estudiantes para que puedan prepararse para sus exámenes de ingreso.

La responsabilidad de este plan de recuperación de aprendizajes recae en los directores de cada centro educativo, con el seguimiento constante de supervisores regionales y nacionales.

Enfoque integral y trabajo en equipo

El plan de recuperación no se limita a un solo método. La viceministra destacó que las tutorías individuales y el Aprendizaje Basado en Proyectos se están utilizando en muchas escuelas para abordar las competencias y habilidades de los estudiantes de manera integral. Además, el plan prioriza asignaturas clave como español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, sin dejar de lado el aspecto socioemocional de los alumnos. El ministerio promueve los "recreos interactivos" y enfatiza la importancia de la colaboración entre la escuela y el hogar para un proceso de aprendizaje completo y efectivo.

El Meduca busca que todos los estudiantes, desde primaria hasta duodécimo grado, reciban el apoyo necesario para aprender para la vida. El currículum priorizado, establecido durante la pandemia, sigue vigente y sus guías están disponibles en el portal educativo, fomentando así que el estudio se convierta en la prioridad principal de los estudiantes.