Meduca lanza licitación de $230.2 millones para compra de computadoras y licencias educativas

El Ministerio de Educación (Meduca) abrió el proceso de licitación pública 2025-0-07-19-99-LP-000092, publicado en el portal Panamá Compra, para la adquisición de más de medio millón de computadoras portátiles y licencias digitales destinadas a estudiantes y docentes del sistema oficial.

De acuerdo con el pliego de cargos, el proyecto contempla una inversión de referencia de 230.2 millones de dólares, lo que la convierte en una de las contrataciones más grandes de los últimos años en el sector educativo.

Detalle de la licitación

21,000 licencias Microsoft M365 A3 , con un valor estimado de 4.62 millones de dólares .

, con un valor estimado de . 54,000 computadoras portátiles para docentes , con un precio de referencia de 27.29 millones de dólares .

, con un precio de referencia de . 531,250 computadoras portátiles para estudiantes, con un costo estimado de 198.3 millones de dólares.

El total de equipos y licencias suma un valor de referencia de 230,262,640 dólares.

Fechas y plazos

El pliego establece que la presentación de propuestas se realizará hasta el 12 de noviembre de 2025 a las 10:00 a.m., mientras que la apertura será ese mismo día a las 10:01 a.m.

El contrato tendrá una vigencia de 1,885 días calendario (aproximadamente cinco años), con entregas parciales que deberán cumplirse en un plazo máximo de 1,825 días calendario.

Condiciones contractuales

El pliego detalla estrictas condiciones financieras y legales:

Fianza de propuesta: 10% del valor total, con vigencia de 120 días hábiles.

10% del valor total, con vigencia de 120 días hábiles. Fianza de cumplimiento: 25% del valor del contrato, con vigencia de toda la duración del mismo.

25% del valor del contrato, con vigencia de toda la duración del mismo. Multas: hasta el 4% por incumplimientos.

hasta el 4% por incumplimientos. Forma de pago: crédito a 60 días hábiles.

crédito a 60 días hábiles. Garantías:

Obras: responsabilidad por defectos de construcción hasta 3 años.

Bienes: responsabilidad por vicios de fábrica hasta 1 año.

Servicios: garantía mínima de 1 año.

Relevancia del proyecto

La licitación busca modernizar el sistema educativo panameño al facilitar el acceso a herramientas tecnológicas tanto a estudiantes como a docentes, en un contexto donde la transformación digital y la equidad en el acceso a la educación son prioridades.

Según el Meduca, la medida apunta a reducir la brecha digital en el sistema público, garantizando equipos actualizados y software con licencia original que permita mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.