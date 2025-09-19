Inicia recolección de firmas para revocatoria de mandato contra alcaldesa, vicealcalde y diputado de Arraiján

Los ciudadanos que deseen apoyar deben estar inscritos en el padrón de Arraiján y acudir personalmente a las oficinas regionales del TE.

Arraiján, Panamá Oeste/En Panamá Oeste, este viernes comenzó una nueva fase del proceso de revocatoria de mandato que no solo alcanza a la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, sino también a su vicealcalde, Oliver Joel Ríos García, y al diputado Manuel Cheng.

Puede leer: Ifarhu: Cae representante de Barrio Colón por investigaciones de auxilios económicos

El Tribunal Electoral (TE) anunció que los promotores de las iniciativas cuentan con 120 días (cuatro meses) para recolectar 57,465 firmas en cada caso, lo que representa el 30% del padrón electoral de Arraiján en las elecciones de 2024.

Los ciudadanos que deseen apoyar deben estar inscritos en el padrón de Arraiján y acudir personalmente a las oficinas regionales del TE.

Según las nuevas disposiciones del Decreto 8 de julio de 2025, los firmantes deben acudir acompañados de los responsables de la iniciativa para garantizar la validez de cada apoyo.

También: Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján: 'La revocatoria no prosperará; estamos enfocados en resultados'

La alcaldesa Peñalba reaccionó a la medida y sostuvo que el proceso carece de sustento. “Este proceso no tiene fundamento sólido y estoy convencida de que no va a prosperar”. En cuanto a las demás autoridades involucradas, hasta ahora no han emitido declaraciones públicas.

De prosperar la recolección de firmas en cualquiera de los tres casos, correspondería al TE convocar a referéndum revocatorio, en lo que sería un hecho inédito para el distrito.

Con información de Yiniva Caballero