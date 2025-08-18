Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján: 'La revocatoria no prosperará; estamos enfocados en resultados'

Stefany Peñalba mencionó tres proyectos del MOP en desarrollo: la culminación de la vía costera desde Veracruz, la vía Nuevo Emperador hacia Centenario (vía Forestal) y la solicitud formal para mejorar la vía de Nuevo Chorrillo a Nuevo Emperador, una ruta crítica hoy saturada.

Arraiján, Panamá Oeste/A pesar de enfrentar una revocatoria de mandato, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, mantiene el enfoque en la gestión. “Este proceso no tiene fundamento sólido y estoy convencida de que no va a prosperar”, afirmó en exclusiva para Noticias A.M., destacando que su prioridad es entregar resultados tangibles para la comunidad.

Peñalba aseguró que los ciudadanos de Arraiján están respaldando su trabajo: “El ciudadano quiere soluciones, orden y trabajo en equipo, sin mirar partidos. Este tipo de intimidación política con nosotros no funciona”.

Y es que, en apenas un año de gestión, su administración ya suma avances concretos: recuperación de espacios públicos, nuevos proyectos viales con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el lanzamiento del transporte municipal y, sobre todo, la aprobación de una nueva escuela que beneficiará a miles de estudiantes.

Una escuela anhelada en Vacamonte

Tras años de exigencias, el Ministerio de Educación (Meduca) dio luz verde a la construcción de una escuela en el corregimiento de Vacamonte, en el área de Ciudad Esperanza. El proyecto, aún en fase inicial, beneficiará a comunidades como Vista Alegre y sectores sin acceso a centros educativos cercanos, muchos de los cuales han tenido que desplazarse hasta La Chorrera o Ciudad de Panamá por falta de cupo.

“Celebramos esta noticia. No es una ni dos escuelas las que se necesitan, pero con esta damos un paso importante”, dijo Peñalba. Aunque aún no se define si será primaria o secundaria, el proyecto es fruto de una alianza entre el gobierno local y central, con el apoyo logístico y técnico de la Alcaldía.

Infraestructura y movilidad

Entre los avances destacados, Peñalba mencionó tres proyectos del MOP en desarrollo: la culminación de la vía costera desde Veracruz, la vía Nuevo Emperador hacia Centenario (vía Forestal) y la solicitud formal para mejorar la vía de Nuevo Chorrillo a Nuevo Emperador, una ruta crítica hoy saturada.

“Arraiján está en un proceso de refundación. Estamos transformando el distrito desde cero”, afirmó, resaltando también la recuperación de playas, parques y veredas que antes eran zonas inaccesibles.

Crisis de agua

Uno de los temas más urgentes es la escasez de agua potable. “Hay lugares con 15 días sin servicio, otros con un mes, dos meses… y comunidades que no ven agua en un año”, alertó la alcaldesa. Aunque la competencia es del IDAM, Arraiján ha movilizado carros cisterna y picots municipales para repartir agua. Peñalba advirtió que la esperada potabilizadora no es una solución inmediata, ya que requiere electrificación y red de distribución aún no listas.

Ordenamiento territorial y combate a invasiones

La administración trabaja en un plan de ordenamiento territorial y ha identificado unos 14 asentamientos informales en Burunga y Reyhan. “Hay necesidad de vivienda, pero no justificamos invasiones para revender terrenos. Eso no lo permitiremos”, aseguró, anunciando coordinación con el Ministerio de Vivienda para actuar ante nuevas ocupaciones.

Emprendimiento y economía local

Con proyectos como Destino a Arraiján y ferias agroempresariales, la alcaldía impulsa a emprendedores. Además, ha regularizado a vendedores ambulantes, brindándoles seguridad jurídica. También impulsa la agricultura urbana: 5 de 40 parcelas serán destinadas a escuelas y comedores comunitarios.

“Estamos ordenando, poniendo reglas y generando confianza”, concluyó Peñalba. Y mientras la revocatoria avanza en instancias legales, su mensaje es claro: Arraiján sigue avanzando.