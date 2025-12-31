Clima en Panamá: Víspera de Año Nuevo con lluvias intermitentes y advertencias por viento y oleaje

Se mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias significativas en varios sectores del país hasta las 11:59 p.m. del 1 de enero.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este miércoles 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, se mantendrán condiciones inestables en varias regiones del país, con lluvias, vientos moderados a fuertes y precauciones en áreas marítimas.

En la vertiente del Caribe, durante el día predominarán condiciones ventosas, con cielos nublados y lluvias esporádicas a lo largo de la región, las cuales podrían extenderse hasta horas de la noche.

En horas de la mañana, gran parte de la vertiente del Pacífico presentará poca nubosidad a parcialmente nublado, excepto en sectores de Darién, la comarca Emberá Woünaan, el golfo de Panamá, el norte de Panamá Este, la cordillera Central y las Tierras Altas de Chiriquí, donde se prevén nublados con lluvias esporádicas.

Para la tarde, se espera cielo parcialmente nublado con aguaceros aislados y de corta duración en Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte, Darién, golfo de Panamá, la comarca Emberá Woünaan, el norte de Coclé, el sur de Veraguas y el occidente de Chiriquí, mientras que en la cordillera Central y Tierras Altas de Chiriquí persistirán lluvias intermitentes.

El resto de la vertiente del Pacífico mantendrá condiciones de cielo parcialmente nublado. Durante la noche, los nublados con lluvias intermitentes continuarán en la cordillera Central, Coclé Norte, golfo de Panamá, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá Woünaan, mientras que el resto del Pacífico panameño registrará poca nubosidad.

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa indicó que las máximas oscilarán entre 29 °C y 33 °C en gran parte del país, mientras que en zonas montañosas y la cordillera Central se esperan valores entre 12 °C y 24 °C.

Respecto al viento, en el Caribe occidental se prevén vientos del oeste y nor-noreste con velocidades entre 10 y 25 km/h, mientras que en el resto del Caribe panameño soplarán vientos de componente nor-noreste entre 30 y 40 km/h, por lo que se mantiene precaución. En el Pacífico Occidental, durante la mañana se registrarán vientos del noroeste y noreste, cambiando en la tarde a dirección oeste y suroeste, con velocidades de 10 a 25 km/h. En el resto del Pacífico panameño se esperan vientos del norte entre 30 y 40 km/h, con posibles ráfagas mayores, también bajo condición de precaución.

Las condiciones marítimas indican que en el litoral Caribe se esperan olas entre 1.4 y 1.8 metros de altura, con periodos de 8 a 9 segundos, manteniéndose la advertencia de precaución. En el litoral Pacífico, las olas oscilarán entre 0.7 y 1.4 metros, con periodos de 12 a 13 segundos.

En cuanto a la radiación UV-B, los índices se mantendrán en niveles de riesgo moderado a muy alto, con valores entre 5 y 10, por lo que se recomienda tomar medidas de protección, especialmente durante actividades al aire libre.

La institución mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas hasta las 11:59 p.m. del 1 de enero.

Las áreas bajo vigilancia son:

Ngabe Buglé

Veraguas Norte y Centro

Colón

Guna Yala

Bocas del Toro

Tierras Altas de Chiriquí

Coclé Norte y

Panamá Oeste

