Rectora del ITSE responde a críticas del ministro Chapman: 'Es imposible ejecutar un dinero que no se nos ha dado'

Ciudad de Panamá, Panamá/Milena Gómez, rectora del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), defendió enérgicamente la gestión presupuestaria de la institución y refutó las críticas del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, sobre la supuesta baja ejecución de fondos. Las declaraciones se dieron en el marco de la ceremonia de graduación de 276 estudiantes, donde la rectora aprovechó para hacer una rendición de cuentas pública.

La rectora abordó los cuestionamientos del ministro, emitidos durante el segundo debate del Presupuesto General del Estado, que apuntaban a una baja ejecución y presuntas fallas administrativas. Gómez sostuvo que las cifras del MEF son "inexactas".

La rectora argumentó que la medición del presupuesto disponible no es correcta:

“Se ha dicho que nuestra ejecución es baja. ¿De dónde salen estas cifras? Resulta imposible medir una ejecución de presupuesto solo en base al presupuesto ley. Resulta necesario verificar el presupuesto disponible”.

Gómez explicó que, a pesar de contar con un presupuesto ley de $69 millones para este año, cuatro retenciones practicadas por el MEF redujeron el presupuesto disponible a poco más de $24 millones de dólares.

Al respecto, Milena Gómez precisó la ejecución real:

“Ese presupuesto que tenemos disponible, tenemos una ejecución del 66% a agosto del presente año y una proyección de ejecución a diciembre de un 90%. Es imposible ejecutar un dinero que no se nos ha dado”, reiteró.

La máxima autoridad del ITSE fue enfática en que el problema es de índole presupuestario y no administrativo, citando que el funcionamiento mínimo de la entidad se fijó en $27 millones anuales.

“Y no es un problema administrativo, sino presupuestario. No se puede dar vuelto si la plata nos sobra... Para el próximo año, el MEF ha recomendado 11 millones de dólares para su funcionamiento”, acotó.

Gómez, quien invitó al ministro a conocer la entidad, cerró su intervención preguntando de dónde salió la información errónea:

“Nos sorprenden las cifras inexactas que ha mencionado el señor ministro de Economía y Finanzas sobre la ejecución de nuestro presupuesto. Nadie puede ejecutar un dinero que no ha recibido y tampoco se le puede evaluar por ese parámetro. [...] ¿Quién ha dado una cifra inexacta a nuestro Ministro de Economía y Finanzas? ¿Quién ha llegado a cometer semejante equivocación y con qué propósito?”, puntualizó

La rectora aclaró además que un préstamo mencionado en la discusión presupuestaria "nunca fue para el funcionamiento ni la inversión del ITSE".