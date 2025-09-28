Cciap critica recorte presupuestario al ITSE: 'No es un gasto, es una inversión para el presente y el futuro'

Ciudad de Panamá/En su escrito dominical de este 28 de septiembre, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) destacó la realización del Congreso de Emprendimiento, en el que participaron más de 500 emprendedores.

El gremio explicó que el evento, que organizan desde hace tres años, fue “la confirmación de que hay una nueva generación decidida a aportar”. En el encuentro se discutieron temas de innovación, modelos de negocio, alianzas estratégicas y fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

La actividad se llevó a cabo en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), al que la Cámara señaló como un ejemplo de inversión con resultados. “De cada diez muchachos que se gradúan, ocho consiguen empleo, uno emprende y otro decide continuar estudios superiores”, indicó la organización.

Ante la situación que enfrenta el ITSE, la Cciap manifestó su preocupación por el recorte presupuestario. “No se trata de pedir un cheque en blanco, ni de desconocer la realidad del país. Lo que sí decimos es que no podemos castigar a quienes están haciendo las cosas bien”, advirtió, al tiempo que puntualizó que el presupuesto de la institución, "no es un gasto más", sino "una inversión para el presente y el futuro de Panamá".

La Cciap también resaltó la colaboración del sector privado con el ITSE a través de programas de apoyo, pasantías y contratación de egresados. “Esa relación entre la educación técnica y el sector privado es la fórmula que debemos seguir impulsando”, expresó.

El gremio insistió en que el presupuesto debe reflejar prioridades sociales. “El presupuesto no puede ser solo una lista de cifras, tiene que ser un instrumento para mejorarle la vida a la ciudadanía. Y eso significa poner el dinero donde de verdad se ven los frutos. El ITSE es uno de esos lugares”, subrayó.

Situación

Durante su sustentación en la Comisión de Presupuesto, la gerente educativa y rectora del ITSE, Milena Gómez Cedeño, explicó que el presupuesto pasará de 69 millones de dólares en 2025 a solo 21.8 millones de dólares, debido al drástico recorte recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la vigencia fiscal de 2026.

Esto representa una reducción del 60% en funcionamiento y del 81% en inversión.

Según Gómez, esta situación pone en riesgo la operación del centro educativo, así como el mantenimiento de la segunda fase de infraestructura financiada con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El presupuesto actual, de 69 millones de dólares, ya sufrió cinco recortes de contención del gasto que han dejado a la institución con menos del 65% de los recursos asignados. En 2025, el ITSE recibió $17.8 millones para funcionamiento, pero en 2026 apenas contará con $13.8 millones, es decir, 4 millones menos. En inversión, el recorte es más severo: de $51.1 millones, este año se reducirá a $7.9 millones.