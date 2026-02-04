Festival Carnavalístico 2026: La Cinta Costera se alista con tres tarimas y artistas internacionales

El Festival Carnavalístico 2026 arrancará el próximo viernes 13 y se extenderá hasta el martes 17 de febrero.

Ciudad de Panamá/En una jornada que se extiende las 24 horas del día, equipos de montaje trabajan a contrarreloj para levantar lo que será el escenario de una de las fiestas más esperadas del año: el Festival Carnavalístico 2026, que arrancará el próximo viernes 13 y se extenderá hasta el martes 17 de febrero.

Este año, la organización ha decidido elevar la apuesta. Ya no se trata de un solo escenario, de acuerdo con Aramis Cornejo, vocero del festival, los asistentes podrán disfrutar de tres tarimas temáticas estratégicamente ubicadas a lo largo de la calzada, diseñadas para todos los gustos y edades.

La gran novedad de esta edición es la diversificación de los espacios:

Tarima Principal: El epicentro de la fiesta, donde se presentará la cartelera artística.

El epicentro de la fiesta, donde se presentará la cartelera artística. Tarima Tropical: Ubicada en dirección hacia Paitilla. Bajo el concepto "Volumen Caribe" , este escenario será el templo de la salsa. Se ha confirmado la asistencia de grandes figuras internacionales como Maelo Ruiz, Mickey Taveras y Pedro Arroyo .

Ubicada en dirección hacia Paitilla. Bajo el concepto , este escenario será el templo de la salsa. Se ha confirmado la asistencia de grandes figuras internacionales como . Tarima Infantil: Situada cerca del Gimnasio Atheyna Baylon. Este espacio será exclusivo para niños, con presentaciones artísticas, folclóricas y culturales, ofreciendo un ambiente seguro y familiar.

"Este año no solo tendremos una tarima, sino que serán tres. Tendremos espectáculos a lo largo de toda la Cinta Costera, incluyendo un área diseñada para las familias donde antes solo había juegos mecánicos", explicó Cornejo.

La representación panameña será masiva, con más de 100 artistas nacionales confirmados.

La cartelera incluye desde los máximos exponentes del género urbano hasta los más reconocidos "tipiqueros", garantizando que el orgullo panameño resuene en cada rincón del festival.

“Más agua”

Para los amantes de la tradición, la organización confirmó que los culecos regresan con mayor intensidad.

"Durante toda la recta de la Cinta Costera habrá carros cisterna, los asistentes pueden esperar mucha más agua que el año pasado", aseguró el vocero.

Además, la oferta de entretenimiento se expande con una nueva sección de juegos mecánicos extremos dirigidos especialmente a adolescentes, separada del área infantil para mayor comodidad de los padres.

Con información de Luis Jiménez