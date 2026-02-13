¡Soleado y caluroso! Así estará el clima durante los días de Carnaval, según el Imhpa

Por otro lado, se recuerda a la población que los índices de radiación ultravioleta que se registran van de elevados a extremos, siendo crucial el uso de artículos que ayuden a proteger la piel de los rayos para evitar las dolorosas dermatitis solaris.

Con el inicio del desplazamiento masivo de miles de personas hacia distintos puntos del país, el clima se convierte en un factor clave para quienes aprovecharán los carnavales, que arrancan este sábado 14 y se extienden hasta el martes 17 de febrero. Playas, ríos, balnearios, islas y culecos concentrarán a viajeros que buscan disfrutar de los días festivos.

De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología, Panamá se mantiene bajo la influencia de vientos alisios acelerados sobre la cuenca del Caribe, una condición que explica la presencia de nubosidad en la ciudad y que continúa incidiendo con mayor fuerza en el Caribe occidental.

El pronosticador Rafael Morán explicó que estos vientos favorecen la formación de nubosidades y lluvias en sectores que se extienden desde Colón hasta Bocas del Toro y que están bajo un aviso de vigilancia por lluvias, mientras que el resto del país experimenta un panorama más estable.

Según las proyecciones para los próximos días, las condiciones climáticas durante los carnavales serán mayormente estables, soleadas y calurosas, lo que favorecerá las actividades al aire libre y los eventos tradicionales, con excepción del Caribe occidental, donde podrían persistir episodios de lluvias asociados a la circulación de los vientos alisios.

En cuanto al mar, Morán indicó que las condiciones marítimas se prevén favorables, un aspecto relevante para quienes se trasladan hacia islas, costas y zonas de recreación acuática, aunque siempre se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Por otro lado, se recuerda a la población que los índices de radiación ultravioleta que se registran van de elevados a extremos, siendo crucial el uso de artículos que ayuden a proteger la piel de los rayos para evitar las dolorosas dermatitis solaris.

Información de Jorge Quirós

